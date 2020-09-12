В ОП РФ назвали фейком информацию о голосовании в поселке Ивановской области из багажника

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Информация о голосовании в поселке Дальний в Ивановской области из багажника автомобиля не соответствует действительности, заявили ТАСС в субботу в пресс-службе Общественной палаты (ОП) РФ.

"В Ивановской области в Telegram-канале "Местные. Иваново" появилась информация о нарушении порядка организации избирательного участка в поселке Дальний. Информация сопровождается фотографией открытого багажника автомобиля, в котором якобы проходит процедура голосования. Сообщение признано фейком, поскольку на представленной фотографии нет признаков мобильного пункта для голосования", - сообщили в пресс-службе.

Ранее председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев назвал фейком информацию, что в Иркутской области якобы идет голосование на выборах на багажнике автомобиля. В свою очередь первый зампредседателя координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич рассказал, что с 1 сентября члены палаты ведут системный мониторинг распространения недостоверной информации о едином дне голосования, в ходе которого выявлено манипулирование фактами.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.