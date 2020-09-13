Мэр Краснодара Первышов проголосовал на выборах губернатора Краснодарского края

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Глава столицы Краснодарского края Евгений Первышов проголосовал на выборах губернатора региона, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе администрации города.

"Решается дальнейшая судьба развития как региона, так и нашего муниципального образования, города Краснодара. Надеюсь на активное участие наших избирателей, жителей города Краснодара, надеюсь, что явка будет достойная", - приводит пресс-служба слова Первышова, произнесенные на избирательном участке.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии в июне утвердили датой проведения голосования на выборах губернатора единый день голосования - 13 сентября. В регионе организовали работу 2 799 постоянных избирательных участков.

Документы на регистрацию подали кандидаты от пяти партий. Среди них - действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев от партии "Единая Россия", Иван Тутушкин, выдвинутый краснодарским региональным отделением ЛДПР. Также в избирательную комиссию документы были представлены кандидатом от краевого отделения КПРФ Александром Сафроновым и Денисом Хмелевским, выдвинутым региональным отделением партии "Справедливая Россия". Кроме того, документы подал кандидат от регионального отделения Партии роста Олег Лунгин.

Губернатор края Кондратьев в сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.