ЦИК обсудит вопрос о хранении избирательной документации при многодневном голосовании

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. ЦИК России планирует совершенствовать систему хранения избирательной документации при многодневном голосовании в будущем, предусмотрев отдельные сейфы для сейф-пакетов с бюллетенями. Об этом в воскресенье сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе видеомоста с председателем избирательной комиссии Краснодарского края Алексеем Черненко.

В субботу глава координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил, что неизвестный вбросил в урну для голосования на избирательном участке № 3708 в Новороссийске пустые листы бумаги, после чего ее опечатали.

"Не везде у нас, действительно, оказалось, что есть возможность два сейфа разделить: текущие документы и сейфы стационарные для сейф-пакетов. Я думаю, что на будущее - [когда] пройдет кампания - надо будет нам решить эту проблему, чтобы не было вообще никаких недоразумений, никаких сомнений. Все-таки предусмотрим, наверное, отдельные какие-то сейфы стационарные. Надо будет заложить это в наш план", - сказала Памфилова.

Она также отметила, что сейф-пакеты нельзя заменить. "У них у каждого индивидуальный номер, который не повторяется", - напомнила она.

Черненко в свою очередь сообщил, что территориальная избирательная комиссия по результатам проверки рекомендовала признать недействительными все бюллетени в ящике с вброшенными бюллетенями.