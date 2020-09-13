Эксперты назвали причину низкой явки на выборах губернатора Приангарья

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Низкая явка на выборах губернатора Иркутской области, которая по данным на 15:00 (10:00 мск) составила почти 26%, обусловлена усталостью жителей региона от избирательной кампании, считают эксперты, опрошенные ТАСС. По их мнению, явка по итогам выборов не превысит 50% от общего числа избирателей.

"Мне кажется, конечно, есть определенная усталость в Иркутской области от выборов губернатора, поэтому явка ниже, чем можно было бы ожидать, но, тем не менее, она достаточная для того, чтобы выборы были признаны легитимными. Думаю, что в конечном итоге будет где-то выше 40%, но ниже 50%", - сообщил ТАСС политолог, эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

Он пояснил, что усталость от избирательной кампании в регионе связана, прежде всего, с уходом предыдущего губернатора - Сергея Левченко - в отставку в декабре 2019 года. "Люди привыкли, что губернатор, которого они избрали, должен отработать определенное количество лет, а тут вдруг он уходит в отставку, и это, конечно, снижает интерес к выборам. У людей рождается недоверие [к избирательному процессу] . То есть, следующий губернатор может прийти, наобещать, а потом точно также уйти в отставку", - отметил Баширов.

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов также оценивает явку на выборах в Приангарье как низкую и придерживается мнения, что нежелание жителей региона идти на избирательные участки связано с невыполненными обещаниями предыдущего губернатора. "Иркутская область сильно устала от разнообразных электоральных экспериментов", - пояснил он ТАСС. Мартынов считает, что явка к закрытию избирательных участков может достигнуть 38%.

Политологу Михаилу Виноградову явка в Иркутской области не кажется слишком низкой. В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что цифры соизмеримы с прошлыми выборами. На это, с одной стороны, повлияла конкуренция между врио главы региона Игорем Кобзев и его главным оппонентом, кандидатом от КПРФ Михаилом Щаповым, а с другой - жители региона испытывают усталость от выборов на фоне голосования по конституции, которое прошло 1 июля. "Теперь главная интрига, чей электорат оказался лучше отмобилизован", - резюмировал Виноградов.

В Иркутской области проходят 90 избирательных кампаний, в том числе по выборам губернатора. На пост главы региона претендуют пять человек. Это представитель ЛДПР Андрей Духовников, Лариса Егорова от "Справедливой России", Михаил Щапов от КПРФ, Геннадий Щадов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости, и самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.