Инаугурация губернатора Брянской области пройдет 22 сентября

БРЯНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Инаугурация избранного в ходе голосования с 11 по 13 сентября губернатора Брянской области состоится 22 сентября, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона. По результатам обработки 100% протоколов за действующего главу региона Александра Богомаза, выдвинутого партией "Единая Россия", проголосовали 71,7% избирателей.

"Инаугурация запланирована на 22 сентября", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в избирательной комиссии региона, итоговая явка на выборах губернатора Брянской области составила 50,37% - почти на 7% меньше, чем на аналогичных выборах в 2015 году, нарушений на участках не зафиксировали. Подписание протоколов участковых избирательных комиссий состоится 15 сентября.

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на втором месте с результатом 10,09% голосов кандидат от КПРФ Андрей Архицкий, на третьем - Сергей Курденко ("Справедливая Россия"), набравший 8,2% голосов, 4,3% голосов у Дмитрия Корнилова ("Гражданская платформа"), 3,97% голосов избиратели отдали за Сергея Чернышова (Казачья партия). Для победы в первом туре кандидатам на пост губернатора необходимо было набрать 50% голосов избирателей плюс один голос.