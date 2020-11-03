Совфед обсудит законы в развитие конституции, в том числе о правительстве и КС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании во вторник рассмотрит пакет президентских инициатив, направленных на реализацию новых положений Конституции РФ, в том числе закон о правительстве РФ, предусматривающий новый порядок формирования кабинета министров, и закон о расширении полномочий Конституционного суда (КС).

Закон о правительстве, который должен будет заменить собой действующий документ 1997 года, определяет статус кабмина, а также организационно-правовые основы его формирования и деятельности. Согласно закону, президент будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. Такие нормы не коснутся министров силового блока и главы МИД - они назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. Президент выдвигает кандидатуру премьер-министра, который в свою очередь будет предлагать кандидатуры вице-премьеров и министров, на это ему отводятся две недели со дня назначения. На рассмотрение кандидатур премьера, вице-премьеров и министров Госдуме отводится неделя.

Членам правительства запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Им, их супругам и несовершеннолетним детям нельзя открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, а также владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Еще один закон из пакета президентских инициатив расширяет полномочия КС РФ и вводит новые ограничения для судей. В частности, КС будет решать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Кроме того, суд сможет по запросу президента проверять конституционность законопроектов и принятых законов.

При этом судьям КС будет запрещено высказываться публично, в том числе в СМИ и интернете, по вопросам, которые рассматриваются или могут быть рассмотрены судом, а также критиковать в какой бы то ни было форме решения КС. Особое мнение судьи можно будет приобщить к протоколу заседания, однако публиковать и ссылаться на него также нельзя.

Об омбудсмене, прокуратуре и Совбезе

Также сенаторы намерены обсудить закон о введении ограничений для уполномоченного по правам человека в РФ, которым закрепляется, что омбудсменом может стать гражданин РФ не моложе 35 лет, "постоянно проживающий в Российской Федерации". Уполномоченному запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Другой документ приводит закон о прокуратуре в соответствие с обновленной конституцией. В нем закрепляется положение, что генпрокурор, его заместители, прокуроры субъектов РФ, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов РФ, будут назначаться на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаться от должности президентом РФ. Совфед в свою очередь не позднее недельного срока со дня получения представления по кандидатуре на должность генпрокурора информирует в письменном виде главу государства о результатах рассмотрения вопроса. На консультации по заместителю генпрокурора также отводится неделя, а по прокурорам субъектов РФ - 10 дней.

Кроме того, Совфед обсудит закон, расширяющий функции Совета безопасности России. К его полномочиям теперь будут относиться вопросы, "касающиеся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз". Также в перечень включено пресечение действий, направленных на отчуждение части территории РФ, призывов к таким действиям.

В повестку заседания включен закон об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы, наделяющие кабмин правом утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе в части установления окладов, ставок заработной платы, применяемых перечней компенсационных и стимулирующих выплат. Кроме того, планируется рассмотреть закон о расширении механизмов осуществления заимствований для муниципальных образований, предусматривающий возможность предоставления кредита на срок до трех лет одним муниципальным образованием бюджету другого, входящего в состав этого же региона.

Правительственный час

На вторник запланирован правительственный час с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, который расскажет о ходе реализации национального проекта "Цифровая экономика РФ".

В понедельник в рамках подготовки к правительственному часу министр отметил на заседании комитета по экономической политике, что цифровая экономика призвана обеспечить новый уровень цифровых сервисов для граждан и бизнеса, сделать интернет доступным на всей территории страны как в техническом, так и в финансовом смысле. Он также подчеркнул, что важно гарантировать безопасность и сохранность данных граждан.

Шадаев затронул и вопрос импортозамещения в цифровой сфере, указав на необходимость максимально развивать отрасль, которая может производить конкурентные решения как для использования внутри страны в условиях конкуренции с зарубежными решениями, так и для экспорта.