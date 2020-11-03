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Мишустин поручил внести в кабмин план реализации основ госполитики в Арктике

Документ с проектом доклада президенту Владимиру Путину Минвостокразвития должно представить в кабмин до 26 декабря

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития до 26 декабря внести в правительство единый план мероприятий по реализации основ госполитики России в Арктике. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин дал Минвостокразвития полтора месяца на разработку единого плана мероприятий по реализации основ государственной политики России в Арктике. Документ с проектом доклада президенту России Владимиру Путину должен быть представлен в кабмин до 26 декабря", - говорится в сообщении.

Основы госполитики в Арктике до 2035 года глава государства утвердил 5 марта 2020 года. В документе поставлены цели по развитию важной для России территории и определены механизмы их достижения. В числе ключевых задач - повышение качества жизни населения, рост экономики арктических регионов, развитие Северного морского пути как глобального транспортного коридора.

Кроме того, 26 октября был подписан указ президента "О Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года". Документ был разработан для реализации основ госполитики в Арктике. За реализацию стратегии также отвечает Минвостокразвития. Первый доклад о результатах ее исполнения должен быть представлен в правительство до 20 апреля 2021 года, уточняют в кабмине.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАрктика сегодня
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