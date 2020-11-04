Эксперт: проблемы контроля над вооружениями останутся определяющими в отношениях США и РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президентские выборы в США не снизят напряжения в вопросах контроля над вооружениями в отношениях Москвы и Вашингтона, эта тема останется определяющей при любой американской администрации. Такое мнение выразил в среду заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ, академик РАН, бывший секретарь Совета безопасности РФ Андрей Кокошин.

По его словам, многие авторитетные эксперты указывают на угрожающий уровень напряженности в двусторонних отношениях. "Они считают, что противостояние США и Российской Федерации зашло слишком далеко, оно уже имеет опасный характер", - отметил Кокошин на пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС, посвященной итогам президентских выборов в США. Он добавил, что нынешние серьезные проблемы в сфере безопасности во многом спровоцированы администрацией президента Дональда Трампа, которая сделала "больше, чем любая другая американская администрация по разрушению существующей договорно-правовой системы в области ограничения и сокращения вооружений и контроля над вооружениями".

"Вопрос войны и мира - это один из крупнейших вопросов отношений между двумя нашими странами <...> На нас лежит особая ответственность, и ее нужно осознавать и действовать соответствующим образом. Поэтому для нас ключевой вопрос: как поведет себя следующая американская администрация в этих жизненно важных вопросах? Потому что в общем из договорной системы, которая создавалась десятилетиями, почти уже ничего не осталось", - пояснил аналитик.

Так, Вашингтон заблокировал автоматическое продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), поставив перед российской стороной невыполнимые условия. "Администрация Трампа явно старалась сделать так, чтобы продемонстрировать, что она стремится достичь соглашения, но стремится иметь такую сделку, которую никогда в жизни никакая другая администрация бы не достигла и не достигнет", - сказал эксперт.

Нынешняя политика США при Трампе, по мнению Кокошина, "явно не отвечает интересам стратегической стабильности и международной безопасности". "Фактически мы наблюдаем и активизацию учений по периметру границ Российской Федерации, полеты стратегических бомбардировщиков, заходы американских и натовских кораблей в Черное море, поставку летального оружия на Украину <...> начали развертываться так называемые маломощные заряды на стратегических подводных ракетоносцах, на ракетах Trident, что понижает порог применения ядерного оружия", - отметил он.

Кокошин считает, что победа любого из нынешних кандидатов на президентское кресло в США не сулит каких-либо позитивных изменений для российско-американских отношений. "И в том, и в другом случае, применительно к России, исход выборов в значительной степени особого оптимизма не создает", - заключил Кокошин.