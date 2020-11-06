Памфилова считает, что сентябрьские выборы показали работу политических лифтов в России

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Единый день голосования в сентябре 2020 года продемонстрировал работу политических лифтов в стране, итогом стало широкое народное представительство в выборных органах власти. Об этом заявила в пятницу председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"По факту имеем широкое народное представительство на основе прямых свободных выборов. Я прямо акцент делаю, когда сравниваю с теми, кто нас постоянно критикует", - сказала она.

В частности, Памфилова привела статистику, которая, по ее мнению, свидетельствуют о том, что в обществе и государстве работают "не только социальные лифты, но и политические". Так, по ее данным, по итогам выборов в разных органах власти появился "очень широкий спектр представительства: служащих разного уровня - не менее 37%, на втором месте (почти 16%) - учителя, преподаватели активно избираются на разных уровнях представительства, а на третьем месте - это представители как раз рабочих профессий: водители, механики, слесари".

Глава ЦИК уточнила, что такой социально-демографический анализ был проведен впервые после публикаций в прессе о якобы сенсационном результате выборов в Костромской области, где уборщица была избрана главой поселка. "Что там уборщица - у нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти - в политику), два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов. Это рабочие профессии все", - рассказала Памфилова.

"Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов", - отреагировал на эту информацию Путин. "Люди их знают по делам, люди их уважают", - согласилась Памфилова.