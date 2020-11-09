Медведев: "сетевой экстремизм" в России в 2020 году вырос на треть

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Количество выявленных в России с начала 2020 года фактов "сетевого экстремизма" выросло примерно на треть. Такие данные привел заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки.

"Значительную угрозу представляет "сетевой экстремизм", - сказал он. - Всего за девять месяцев этого года зарегистрировано чуть более 650 экстремистских преступлений, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года".

Говоря о преступлениях, совершаемых с помощью интернета, Медведев констатировал, что граждане и организации продолжают активно вести деятельность именно в этой сфере и, "по всей вероятности, это тенденция, которую не остановить". "Даже при благоприятном развитии пандемических явлений все равно уход населения в цифровую сферу, в сфере бытовых сделок, государственных и прочих услуг состоялся, - подчеркнул зампред СБ РФ. - И это тот факт, с которым нужно считаться всем, в том числе правоохранительным органам".

По словам Медведева, каждое четвертое зарегистрированное в этом году преступление связано с использованием современных средств связи и информации, больше половины всех кибермошенничеств совершается через интернет, а свыше 40% - при помощи средств мобильной связи. "Резко увеличилось число противоправных действий с использованием расчетных карт", - добавил Медведев.