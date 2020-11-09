Кадыров произвел ряд кадровых перестановок в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров произвел несколько кадровых перестановок в госорганах. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, руководитель администрации республики Ибрагим Закриев переведен на должность вице-премьера - министра сельского хозяйства, а на его место назначен экс-секретарь Совета экономической и общественной безопасности Чечни Хас-Магомед Кадыров.

Ранее должность министра сельского хозяйства занимал Муса Дадаев. Он будет работать помощником главы Чечни.

"Ибрагим Закриев, ранее занимавший должность руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, назначен на должность заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства ЧР. Руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики стал Хас-Магомед Кадыров, занимавший должность секретаря регионального Совбеза", - сообщили в пресс-службе.

Тридцатилетний Закриев - выпускник Высшей школы государственного аудита МГУ. Работал первым замминистра финансов Чечни, вице-премьером, мэром Грозного. 28-летний Хас-Магомед Кадыров был помощником главы Чечни, руководителем управления МВД по городу Грозному, мэром Аргуна.