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Мишустин назначил Александра Нерадько врио главы Минтранса

Ранее Министерство транспорта РФ возглавлял Евгений Дитрих
Врио главы Минтранса РФ Александр Нерадько Виталий Невар/ТАСС
Описание
Врио главы Минтранса РФ Александр Нерадько
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителя Росавиации Александра Нерадько временно исполняющим обязанности главы Министерства транспорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"Возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Российской Федерации на первого заместителя министра транспорта Российской Федерации - руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Нерадько Александра Васильевича", - говорится в документе.

Ранее Министерство транспорта РФ возглавлял Евгений Дитрих, который 9 ноября был освобожден от занимаемой должности указом президента РФ. До этого Дитрих работал в Министерстве имущественных отношений РФ (ныне Федеральное агентство по управлению государственным имуществом), министерстве экономического развития и торговли, Росавтодоре, возглавлял Ространснадзор.

Александр Нерадько - первый заместитель министра транспорта РФ - руководитель Федерального агентства воздушного транспорта. Он был назначен на должность замминистра 6 марта 2020 года распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. Росавиацию Нерадько возглавляет с 2009 года.

Теги
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