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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

Клишас: для размещения российских миротворцев в Карабахе согласие Совфеда не требуется

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству уточнил, что есть соответствующее постановление 2009 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Дача согласия Совета Федерации для оперативного направления российских миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе президенту не требуется. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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"Оперативно может использовать [миротворческий контингент] без специального постановления [СФ]", - сказал Клишас. Он уточнил, что есть соответствующее постановление 2009 года.

Согласно Конституции РФ, Совет Федерации принимает решение о возможности использования Вооруженных сил РФ за пределами страны по предложению президента РФ. Согласно регламенту Совфеда, обсуждение этого вопроса проводится на закрытом заседании, если палатой не принимается иное решение.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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