Путин: в НАТО проигнорировали предложение РФ снизить военную активность на время пандемии

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса (НАТО) проигнорировали предложение России снизить военную активность на время пандемии коронавируса. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, открывая во вторник совещание с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

"На наше предложение снизить военную активность в период пандемии альянс вообще не отреагировал, больше того - интенсивность полетов авиации и действий флотов натовских стран только выросла", - констатировал Путин.

Президент отметил также существенные изменения в концептуальных подходах к использованию ядерного оружия, закрепленных в документах стратегического планирования США.

"Сегодня в американской ядерной доктрине зафиксирована возможность применения ядерного оружия в ответ на использование не ядерных средств. При этом условия применения ядерного оружия вообще не конкретизированы, а Россия прямо заявлена как главный военный противник, кстати, абсолютно безосновательно", - подчеркнул Путин.