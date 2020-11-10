Путин заявил, что Алиев пообещал наказать виновных в атаке на российский вертолет

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев пообещал провести тщательное расследование и наказать виновных в атаке на российский вертолет.

"Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела, виновные будет наказаны", - сказал глава государства во вторник на совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших военных в результате атаки на Ми-24.

Путин и участники совещания почтили минутой молчания память погибших.