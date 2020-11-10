Руководителя администрации главы и правительства Дагестана Иванова отправили в отставку

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов отправил в отставку руководителя администрации главы и правительства республики Владимира Иванова, указ подписан во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Освободить Иванова Владимира Валериевича от должности руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан по собственному желанию", - говорится в тексте документа.

Иванов занимал эту должность с ноября 2017 года.

Ранее во вторник Меликов сократил число первых замруководителей администрации главы и правительства республики с двух до одного, а также внес изменения в ее структуру - путем слияния управлений по внутренней политике и по вопросам местного самоуправления образовано управление администрации главы и правительства республики Дагестан по внутренней политике и местному самоуправлению.