Заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой освобожден от должности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноября. /ТАСС/. Заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой, курирующий вопросы региональной, муниципальной и информационной политики, социально-политических коммуникаций, административной реформы, информационных технологий и связи, освобожден от занимаемой должности. Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы региона.

"В соответствии с подписанным сегодня, 11 ноября, указом губернатора Ростовской области Василия Голубева от занимаемой должности освобожден заместитель губернатора Василий Рудой", - говорится в распространенном сообщении.

Рудой родился в 1974 году в Краснодарском крае. В 1997 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". Работал на различных должностях в администрации Ростовской области. С 2008 года - ректор Северо-Кавказской академии государственной службы, а затем директор Южно-Российского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2015 году был назначен на должность заместителя губернатора Ростовской области.