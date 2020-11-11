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Володин призвал не сравнивать Госсовет с ЦК КПСС

Спикер Госдумы призвал "смотреть в будущее, изучать прошлое, лучшее вбирать, но не копировать"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Государственный совет РФ нельзя сравнивать с Центральным комитетом (ЦК) КПСС, поскольку советский партийный орган несет ответственность за распад страны. Такое мнение в среду высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе обсуждения законопроекта о Госсовете депутат от "Справедливой России" Федот Тумусов провел аналогию с ЦК КПСС. "Нельзя его сравнивать ни в коем случае с ЦК КПСС, - отреагировал Володин. - Вообще исходите из того, что все структуры, которые допустили развал страны, не могут браться за пример. Понятно, кому-то это соль на рану. Но, коллеги, исходите из этого: страну разрушили, развалили. Те, кто там работал и формировал эти органы, не могут быть образцом".

Председатель Думы призвал "смотреть в будущее, изучать прошлое, лучшее вбирать, но не копировать". "Поэтому Госсовет - это та структура, которая в будущем должна обеспечить развитие государства и защитить от вызовов", - заключил Володин.

Госдума в среду приняла в первом чтении президентский законопроект о Государственном совете РФ, которым закрепляются структура, функции и полномочия этого конституционного органа.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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