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Сенатором от Ставропольского края назначен зампред правительства региона Михаил Афанасов

Ранее он уже представлял регион в Совете Федерации

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление о наделении сенаторскими полномочиями зампреда правительства края Михаила Афанасова, говорится в соответствующем постановлении. Афанасов будет представлять регион в Совете Федерации вместо Сергея Меликова.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября принял досрочную отставку 71-летнего главы Республики Дагестан Владимира Васильева, руководившего регионом с октября 2017 года. Врио руководителя республики был назначен член Совета Федерации от Ставропольского края Сергей Меликов.

"Постановляю: наделить Афанасова Михаила Александровича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от правительства Ставропольского края на срок полномочий губернатора Ставропольского края Владимирова В.В", - говорится в документе, опубликованном на краевом официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление подписал губернатор Владимир Владимиров, документ вступает в силу с 11 ноября 2020 года.

Афанасов ранее долгое время представлял Ставропольский край в Совете Федерации, этими полномочиями он был наделен в августе 2012 года. С ноября 2012 года по октябрь 2013 года он входил в комитет СФ по экономической политике, с октября 2013 года по апрель 2014 года - в комитет по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. С апреля 2014 года был членом комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Осенью 2019 года, после наделения сенаторскими полномочиями Меликова, Афанасов был назначен на должность заместителя председателя правительства Ставропольского края.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияМеликов, Сергей АлимовичСтавропольский край
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