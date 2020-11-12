Путин проведет в Сочи переговоры с президентом Абхазии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг встретится в Сочи с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как отметили в пресс-службе, Бжания посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера.

"В ходе переговоров, которые состоятся в Сочи, планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, а также вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Бжания после вступления в апреле этого года в должность президента республики несколько раз посещал Россию, в том числе по приглашению Путина в июне участвовал в торжествах по случаю юбилея Победы.

Области двустороннего сотрудничества

Союзнические отношения между РФ и Республикой Абхазия установились после того, как в 2008 году Россия признала ее независимость. Тогда же был подписан Договор о сотрудничестве и взаимной помощи, в 2014 году - Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, в соответствии с которым Россия помогает Абхазии в становлении в качестве независимого государства, укреплении международных позиций и социально-экономическом восстановлении. Между Россией и Абхазией заключено более 100 двусторонних документов различного уровня.

С 2008 года общий объем финансовой помощи, оказанной Россией Абхазии, превысил 40 млрд рублей.

В 2017-2019 годах Россия оказала помощь Абхазии по 12 направлениям социально-экономического развития в соответствии с действовавшей инвестиционной программой: в республике были восстановлены, капитально отремонтированы и построены более 160 объектов на общую сумму порядка 5,5 млрд рублей. В 2020 году началась реализация следующей инвестпрограммы сроком еще на два года, ее общий объем составляет 4,5 млрд рублей, приоритетными направлениями являются ремонт автодорог, восстановление электроэнергетических сетей, строительство детской больницы в Сухуме, реконструкция Ткуарчалской больницы.

На фоне пандемии коронавируса Россия и Абхазия расширили сотрудничество в области медицины. Группы врачей из разных городов России вахтовым способом работают в Гудаутском ковидном центре в Абхазии, в Сухуме развернут многопрофильный мобильный госпиталь Минобороны РФ. Роспотребнадзор РФ предоставил республике тесты для проведения 10 тыс. исследований на коронавирус.