Экс-замгубернатора Иркутской области назначили и.о. первого замглавы правительства Якутии

ЯКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Дмитрий Бердников, ранее занимавший должность первого заместителя губернатора Иркутской области, назначен и.о. первого заместителя председателя правительства Якутии. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства Якутии.

"Указом главы Республики Саха (Якутия) от 12 ноября 2020 года Бердников Дмитрий Викторович назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии. Он будет заниматься вопросами организации и сопровождения работ по строительству Ленского моста", - говорится в сообщении.

Должность учреждена за счет вакантных должностей в органах власти республики. "Необходимость назначения отдельного должностного лица в ранге первого заместителя председателя правительства Якутии обоснована началом активной фазы реализации строительства мостового перехода через реку Лену, необходимостью усиления координации работ между федеральными, региональными и муниципальными органами власти", - отметили в пресс-службе правительства.

Дмитрий Бердников родился в 1966 году в городе Ангарск Иркутской области. Окончил Иркутский ордена Красного знамени политехнический институт по специальности "Инженер-строитель", "Теплогазоснабжение и вентиляция" и Иркутский государственный университет по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал мастером и дослужился до главного инженера треста "Востоксантехмонтаж" Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.

До 2014 года работал на руководящих должностях коммерческих структур Иркутской области. В сентябре 2014 года избран депутатом и председателем думы города Иркутска. В марте 2015-го депутатами городской думы наделен полномочиями мэра города Иркутска. В марте 2020 года назначен первым заместителем губернатора Иркутской области.