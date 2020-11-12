Лавров считает, что Германия и Франция потакают разрушению минских договоренностей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Москва продолжит считать, что Берлин и Париж способствуют разрушению минских договоренностей, пока они не укажут Киеву на необходимость соблюдения соглашения. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

"Прежде чем потакать подобному подходу на подрыв договоренностей, необходимо, чтобы Берлин и Париж возвысили свой голос и призвали президента Украины Владимира Зеленского и членов его команды уважать то, о чем почти год назад было сказано на Парижском саммите в "нормандском формате": минским договоренностям нет альтернативы, - сказала Лавров. - Пока этого не будет сделано, мы будем считать, что Берлин и Франция потакают разрушению того, что было создано их руками".