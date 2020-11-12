Губернатора Курской области избрали секретарем регионального отделения "Единой России"

КУРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт по итогам тайного голосования на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" избран ее секретарем, сообщила в четверг председатель счетной комиссии Тамара Ломакина по итогам подсчета голосов.

"По результатам подсчета голоса распределились следующим образом: Старовойт Роман Владимирович - за [избрание секретарем регионального отделения партии] 104, против 5. Решили: утвердить результаты тайного голосования по избранию секретаря Курского регионального отделения партии", - сказала Ломакина.

В ходе конференции Старовойт отметил уже налаженное тесное сотрудничество реготделения с администрацией области при реализации партийных проектов, решении в целом проблем региона.

"Обсуждался вопрос о моем подключении к реализации партийного проекта "Безопасные дороги". Он призван сформировать в обществе культуру безопасного вождения, ответственного поведения пешеходов на дорогах, контроль над сохранением и повышением качества дорог. Приложу все свои знания, умения, опыт, чтобы данный партийный проект получил новый импульс развития", - сказал Старовойт.

Восьмого ноября президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение о вступлении в партию губернатора региона Романа Старовойта. В 2019 году он участвовал и победил в партийном предварительном голосовании с последующим выдвижением от "Единой России" в качестве кандидата на должность губернатора.