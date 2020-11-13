Песков: РФ может общаться с Западом на равных, не заступая за свои "красные линии"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Современная Россия может себе позволить общаться с партнерами только с равных позиций и не идти на уступки за пределами своих "красных линий". Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

"Очевидно, что Россия не готова - и открыто говорит об этом - общаться с кем-то не с равных позиций, очевидно, что Россия не готова делать какие-то уступки, которые находятся за пределами "красных линий" национальных интересов и очевидно, что Россия может себе позволить это все делать", - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что на самом деле все просто, если проанализировать, что привело к такому раскладу в двусторонних российско-американских отношениях. "По всей видимости в Вашингтоне планировали поддерживать Российскую Федерацию в состоянии России начала 90-х годов. Такая Россия была комфортна, удобна и предпочтительна", - сказал он. По словам Пескова, это была Россия, которой можно управлять, которая не имеет права голоса на международной арене, которая не имеет ни экономического, ни социального, ни политического, ни федерального потенциала претендовать на право голоса, и это Россия, которая не может сказать: "Товарищи, только на основе взаимного уважения и учета взаимных интересов".

"Как только Россия начала меняться и по мере того, как она менялась, начиная с 2000-го года, конечно, в Вашингтоне стали испытывать дискомфорт. По мере того, как страна становилась на ноги, по мере того, как страна набирала мощь, я не говорю былую, не былую, но набирала мощь, это все больше беспокоило. Это все было предтечей того состояния, которое сейчас", - добавил он.

Песков подчеркнул, что именно отсюда начались трения. "И потом наступает неготовность партнера Х подняться с позиций того, кто диктует условия, на позиции страны, которая готова к равноправному сотрудничеству на базе учета интересов и взаимной выгоды", - пояснил он.

Пресс-секретарь главы государства также сделал акцент на том, что при любом состоянии экономики Россия остается страной, "которая занимает в мире особенное место в силу своей огромности, в силу своей непостижимости, в силу геополитического значения своего, многовекторности, этой нашей двухголовости". Комментируя тезис о том, что Обама действовал как персонаж Достоевского, сказавший "широк русский человек, я бы сузил", Песков заметил, что " не надо нам ничего сужать".