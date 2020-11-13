МИД РФ надеется, что конференция по беженцам в Дамаске не станет разовым мероприятием

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Международная конференция по беженцам в Дамаске станет началом системной работы с участием мирового сообщества в контексте выполнения резолюции Совбеза ООН 2254 по Сирии. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Исходим из того, что конференция по беженцам в Дамаске - это не разовое мероприятие, а начало системной, целенаправленной работы с участием международного сообщества в контексте выполнения положений резолюции 2254 СБ ООН", - сказала она.

Дипломат отметила, что самостоятельно справиться с многочисленными вызовами постконфликтного восстановления Дамаску было бы нелегко и в этой связи особенно востребована международная помощь.

Однако, продолжила Захарова, ООН оказалась представлена на форуме лишь в качестве наблюдателя. "США и ближайшие союзники, настойчиво призывавшие к бойкоту конференции, в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты в отношении Сирии, ведь необходимость возвращения в Сирию беженцев прямо прописана в Резолюции 2254 СБ ООН", - указала она.

По словам Захаровой, Россия оказала сирийской стороне содействие в организации мероприятия и направила одну из самых многочисленных делегаций.

Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам открылась в среду в Дамаске. В ней принимают участие делегации из 26 государств, в том числе из России, Китая, Ирана, Ливана, Омана и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций. Перед форумом стоит задача выработать программу практических шагов по возвращению на родину более 6,5 млн сирийских беженцев. Делегацию России, в которую входят специалисты более 30 министерств и ведомств, возглавляет специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.