Львенка из России, над которым издевались владельцы, доставят в Африку

УРАЛ (Россия), 23 ноября. /PRNewswire/. Для львенка Симбы из России, которого эксплуатировал живодер-фотограф, наступает светлое будущее. Животное было практически на грани смерти, когда в марте 2020 года его спасли из грязного сарая в Дагестане; он выглядел измученным, истощенным и не мог ходить. Местные жители сообщили властям, что владельцы использовали львенка для заработка: они брали деньги с туристов за возможность сделать селфи с Симбой; его лапы были сломаны, чтобы он не смог сбежать. Он также страдал от недоедания, а его тело было покрыто ранами. Сообщения об издевательствах дошли до уральских активистов по защите прав животных. Ветеринарный врач Карен Даллакян и другие неравнодушные люди смогли спасти львенка и доставить его в некоммерческий центр спасения животных фонда "СПАСИ МЕНЯ", организованный Даллакяном в городе Челябинске.

В течение семи месяцев Даллакян и сотрудники его фонда занимались лечением и реабилитацией Симбы. Рассказывает Даллакян: "К спасению Симбы было привлечено множество самоотверженных людей. Однако все эти затраты окупились во время наблюдения за преображением этого замечательного льва. Я испытываю удовлетворение и благодарность в связи с тем, что коммерческие предприятия, различные организации и частные лица объединили свои усилия для того, чтобы это животное могло успешно адаптироваться к жизни в своей естественной среде обитания в Африке".

Сложный реабилитационный процесс для львенка завершится его уникальной репатриацией в Танзанию в конце ноября 2020 года, спонсором которой является Русская медная компания. Симба будет доставлен в реабилитационный центр Kilimanjaro Animal Crew в Моши (Танзания), где его разместят в отдельном вольере специализированного центра для реабилитации львов, находящемся под круглосуточным наблюдением. В его личном распоряжении будет большое и красивое пространство для прогулок.

Рассказывает представитель Русской медной компании Кирилл Ирха: "Узнав об ужасном состоянии Симбы и необходимости изыскания средств для репатриации животного в Африку, мы с радостью выразили желание взять на себя эти расходы. Издевательства, которым подвергался Симба, являются просто вопиющими. Мир наблюдает за тем, как Симба восстанавливает здоровье с помощью преданных своему делу профессионалов и волонтеров. Мы с нетерпением ждем встречи с Симбой в его естественной среде обитания и с удовольствием вносим свой вклад в достижение этой цели".

Это первый случай легальной репатриации диких животных в истории России.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1339133/Russian_Copper_Company_Simba_Video.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1334593/Russian_Copper_Company_Simba_Before.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1334594/Russian_Copper_Company_Simba.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Barbara MacLeod (Барбара МакЛеод), Barbara@CrossCurrentCommunications.com