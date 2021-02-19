Customertimes приглашает Сергея Зинина в качестве вице-президента по бизнес-консалтингу

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /PRNewswire/. Компания Customertimes с удовлетворением объявляет о назначении Сергея Зинина на должность главного вице-президента по отраслевым вертикалям и бизнес-консультированию.

Г-н Зинин переходит в Customertimes со своей должности старшего директора по бизнес-консультированию компании Salesforce. В компании Customertimes он будет заниматься формированием нашей стратегии выхода на рынок для основных отраслевых вертикалей и внедрением практики бизнес-консультирования для удовлетворения наплыва клиентских запросов на услуги стратегического консультирования.

"Customertimes — выдающийся технический ресурс для решения сложных практических вопросов, — говорит г-н Зинин. — В перспективе мы повысим уровень взаимоотношений с нашими клиентами по всему миру, чтобы помогать им в решении проблем, связанных с бизнесом, таких как рост выручки, сокращение затрат, снижение рисков и пр.

Наша компания, насчитывающая более 1200 сотрудников на 9 рынках и в 63 странах, известна тем, что ежедневно занимается решением крайне сложных проблем. Пришло время использовать эти отраслевые знания, сочетая их с нашим обширным практическим опытом, внедряя наши новейшие разработки в качестве независимого поставщика ПО и предлагая более выверенные бизнес-решения".

"Мы очень рады видеть Сергея в нашей команде, — говорит технический директор компании Customertimes Роман Худяков. — Благодаря уникальному сочетанию стратегического видения и знаний в области консалтинга он является идеальным кандидатом на эту должность. Он проделал безупречную работу в компании Salesforce, и мы с нетерпением ждем возможности направить его огромный багаж знаний на работу с нашими клиентами".

Г-н Зинин с радостью вливается в растущую группу экспертов, входящих в команду Customertimes.

"Многие консультанты рекомендуют организациям план дальнейших действий, но очень мало таких советов основано на практических знаниях, которые превращают "что" и "зачем" в "как", — говорит он. — Я рад своей возможности помочь в формировании уникального подхода к ответам на эти важные вопросы, который позволит нашим клиентам быстрее достигать своих целей".

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Информация о компании Customertimes

Customertimes Corp. — международная консалтинговая компания, специализирующаяся на обеспечении доступа клиентов к ведущим информационным технологиям. Эта компания, в послужном списке которой более 4000 завершенных проектов, над которыми трудились свыше 1000 высококвалифицированных экспертов, вырабатывает решения, помогающие клиентам осуществлять реальную трансформацию своего бизнеса и получать максимальные выгоды от своих инвестиций в технологическое развитие. Компания Customertimes Corp., ставшая одним из первых участников консультационно-внедренческой платформы Salesforce в Восточной Европе, имеет свою штаб-квартиру в Нью-Йорке, а также региональные представительства в Лондоне, Париже, Торонто, Киеве, Минске, Риге и Москве. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.customertimes.com.

Контакты для прессы:

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Customertimes

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