Sinopec заключает первую сделку по выкупу квоты на национальном углеродном рынке Китая

ПЕКИН, 23 июля. /PRNewswire/ 21 июля China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, Sinopec) успешно завершила первую крупную сделку на национальном углеродном рынке Китая, выкупив 100 тыс. тонн квоты на выбросы углерода у China Resources Group. Согласно официальным данным Шанхайской экологической и энергетической биржи (SEEE), это первая крупная сделка с момента официального запуска национального углеродного рынка Китая и единственная крупная сделка в рамках данного соглашения на сегодняшний день.

В общей сложности 17 дочерних компаний Sinopec эксплуатируют электростанции для собственных нужд, они входят в список предприятий национального углеродного рынка. Четыре компании из них (Sinopec Shengli Oilfield, Sinopec Maoming Petrochemical, Sinopec Shanghai Petrochemical и ZTHC Energy) приняли участие в первом дне торгов вредными выбросами. Операциями Sinopec по торговле углеродом управляет ее дочерняя компания China International United Petroleum & Chemicals (UNIPEC), она ведет все транзакции компаний системы Sinopec на национальном углеродном рынке.

Sinopec принимает активное участие в создании пилотных углеродных рынков и национального углеродного рынка Китая. Компания провела аудит выбросов углерода и создала систему учета данных по вредным выбросам еще в 2012 году, а также инициировала создание информационной системы управления углеродными активами в 2015 году для повышения эффективности учета выбросов углерода. Все подразделения Sinopec, участвующие в пилотном проекте, выполнили свои задачи по соблюдению квот на выбросы углерода и накопили обширный опыт для выхода на национальный углеродный рынок.

Компания Sinopec прилагает все усилия по достижению нулевого уровня выбросов. Энергетическая и химическая промышленность - ключевые отрасли для Китая для контроля выбросов углерода и создания углеродного рынка. В 2020 году Sinopec предложила создать крупнейшую в мире компанию-производителя химической продукции с использованием технологий в области экологически чистой энергии. Впервые экологичность производства была включена в видение и цели компании.

Компания начала строительство образцовой производственной площадки в рамках концепции "один фундамент, два направления деятельности и три нововведения": в основании заложена добыча энергоресурсов, "два направления деятельности" - это повышение качества чистой нефти и современное промышленное развитие, а "три нововведения" - изучение новых видов энергии, новых материалов и новых форматов экономики.

Ожидается, что Китай достигнет пика выбросов углерода в 2030 году и перейдет к углеродной нейтральности к 2060 году. Sinopec ускоряет строительство своей системы экологически чистого энергоснабжения с низким уровнем выбросов углерода, внося изменения в структуру своих промышленных и энергетических операций и продолжая сокращение вредных выбросов. К 2025 году Sinopec планирует снизить ежегодную интенсивность выбросов метана на 50%. Компания активно работает над проектами по созданию углеродно-нейтральных лесов, заправочных станций и других моделей, способствующих достижению углеродной нейтральности, опережая национальные цели Китая и внося значительный вклад в решение проблемы глобального изменения климата.

Углеродный рынок - это рынок, где ведется торговля квотами на выбросы двуокиси углерода и других парниковых газов с целью контроля выбросов парниковых газов. В рамках рынка используются механизмы для контроля и сокращения выбросов и содействия экономическому развитию. Углеродный рынок является важным институциональным нововведением для экологической низкоуглеродной трансформации.

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Информация о компании Sinopec

Sinopec Corp. - одна из крупнейших интегрированных энергохимических компаний в Китае. Ее основными видами деятельности являются разведка и добыча, трубопроводная транспортировка и реализация нефти и природного газа; реализация, хранение и транспортировка нефтепродуктов, нефтехимических и углехимических продуктов, синтетических волокон, минеральных удобрений и прочей химической продукции; импорт и экспорт (включая посредническую импортно-экспортную деятельность) нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтехимической и химической продукции и прочих сырьевых товаров и технологий; а также научные исследования, разработки и применение технологий и информации.

Компания Sinopec ставит своей стратегической целью "подпитку красивой жизни", считает своими базовыми ценностями "людей, ответственность, добросовестность, точность, новаторство и взаимную выгоду", реализует стратегии, ориентированные на создание ценностей, инновационное развитие, комплексное ресурсообеспечение, открытое сотрудничество и экологически устойчивое развитие с низкими углеродными выбросами и стремится к достижению своей корпоративной цели, заключающейся в создании одной из ведущих энергохимических компаний мира.