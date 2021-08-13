Аквариум SeaWorld® Abu Dhabi на острове Яс в ОАЭ станет крупнейшим в мире

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 13 августа. /PRNewswire/ Компания Miral, лидер индустрии развлечений с эффектом присутствия в Абу-Даби, сделала совместное заявление вместе с SeaWorld® Parks & Entertainment, поделившись новостями о темпах строительства SeaWorld Abu Dhabi, тематического парка морской флоры и фауны нового поколения на острове Яс. Тематический морской парк включает в себя крупнейший в мире морской аквариум, а также научно-исследовательский центр по спасению, реабилитации и возвращению морских животных в их естественную среду обитания Yas SeaWorld®. Строительство объекта завершено на 64%.

Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год. Недавно закончился один из основных этапов строительства - возведение стальных конструкций. Работы по установке ограждающих конструкций морского парка близки к окончанию. Кроме того, ведутся работы над фасадом здания, уже установлено более 70% акриловых панелей по всему парку.

После открытия SeaWorld Abu Dhabi будет вмещать 25 млн литров воды и станет домом для 68 тыс. морских животных, в том числе акул, стай рыб, скатов манта и морских черепах. Главной достопримечательностью парка станет Endless Vista, 20-метровое вертикальное окно с доступом на нескольких уровнях, из которого открываются великолепные виды на морских обитателей.

Научно-исследовательский центр по спасению, реабилитации и возвращению морских животных в их естественную среду обитания Yas SeaWorld®, созданный на базе обширного опыта компании SeaWorld, превратится в региональный хаб по изучению и защите экосистем Персидского залива и местных морских обитателей. Объект будет расположен рядом с аквариумом и тематическим парком и станет первым специализированным центром такого рода в ОАЭ. При поддержке компании SeaWorld научно-исследовательский центр займется реализацией проектов по спасению, реабилитации и возвращению морских животных в их естественную среду обитания, а также образовательными инициативами. Посещение центра будет осуществляться по предварительной записи. Гости смогут ознакомиться с работой ученых-резидентов центра и узнать больше о морских обитателях в рамках образовательных программ как для туристов, так и для учащихся местных и международных школ.

Генеральный директор компании Miral Мохамед Абдалла Аль-Зааби заявил следующее: "Мы рады сотрудничать с SeaWorld Parks & Entertainment при создании морского парка нового поколения с крупнейшим в мире аквариумом и первым в ОАЭ специализированным исследовательским центром по изучению и уходу за морскими животными. Парк станет еще одной невероятной достопримечательностью острова Яс, а также воплощением нашего видения - превратить остров в главное туристическое направление как для местных жителей, так и для гостей нашей страны".

Посетители SeaWorld Abu Dhabi смогут ознакомиться с одной из самых разнообразных популяций морских животных среди подобных парков во всем мире. Тематический аквариум Endless Ocean сочетает в себе масштаб и простор морских глубин и входит в серию аттракционов One Ocean, которая объединяет шесть секторов морского парка. В серии One Ocean отражены возможности парка по моделированию естественной среды обитания для различных видов, живущих в условиях, приближенных к дикой природе. Гости парка смогут расширить свои знания о морских экосистемах с помощью интересных экскурсий с применением передовых технологий.

Генеральный директор SeaWorld Parks & Entertainment отметил Марк Суонсон: "Для нас большая честь сотрудничать с компанией Miral и работать над созданием незабываемого парка развлечений SeaWorld, выполняя важную миссию на острове Яс и в регионе. SeaWorld Abu Dhabi, как и наши парки в Северной Америке, отражает нашу приверженность сохранению природы во всем мире. Мы привлекли сотни профессионалов, специализирующихся на уходе за животными, их спасении и реабилитации, экологическом образовании, защите среды обитания и изучении видового разнообразия. Мы рады, что научно-исследовательский центр Yas SeaWorld® укрепит влияние SeaWorld в сфере охраны окружающей среды и поможет сохранить морскую флору и фауну в регионе".

SeaWorld Abu Dhabi разместится на площади размером 183 тыс. кв. м и займет пять уровней. При проектировании парка компания SeaWorld применила наработки в области проведения морских исследований, охраны природы и защиты животных, накопленные за 55 лет своего существования.

SeaWorld Abu Dhabi согласуется с планами компании Miral превратить остров Яс в одно из ведущих мировых туристических направлений. Среди достопримечательностей острова есть множество уникальных и первоклассных аттракционов: Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros. World Abu Dhabi и CLYMB Abu Dhabi.

Компании Miral и SeaWorld Parks & Entertainment взяли на себя обязательство обеспечить устойчивое развитие острова в долгосрочной перспективе. Подробности станут известны позднее*.

Информация о компании SeaWorld® Parks & Entertainment

SeaWorld® Parks & Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS) - ведущая компания в области строительства тематических развлекательных парков, которые дарят своим гостям незабываемые впечатления. Компания реализует проекты по защите животных и сохранению уникальных уголков дикой природы. SeaWorld - это одна из самых известных в мире зоологических организаций, занимающихся вопросами обеспечения благополучия животных, обучения, животноводства и ветеринарного ухода. Под ее попечением находится одна из крупнейших в мире зоологических коллекций. Компания содействует реализации инициатив по улучшению условий содержания животных и ухода за ними. Кроме того, SeaWorld занимается спасением и реабилитацией больных, раненых, потерявшихся или брошенных морских и сухопутных животных с целью их возвращения в дикую природу. За свою историю команда специалистов SeaWorld оказала помощь более чем 39 тыс. животных, нуждающихся в помощи. Компания SeaWorld® Parks & Entertainment, Inc. владеет или управляет в рамках лицензионных соглашений портфелем признанных брендов, включая SeaWorld, Busch Gardens®, Aquatica®, Sesame Place® и Sea Rescue®. История компании насчитывает более 60 лет. За эти годы SeaWorld создала 12 различных туристических объектов и региональных тематических парков на ключевых рынках США, во многих из которых представлена собственная уникальная зоологическая коллекция. В тематических парках компании представлен широкий спектр аттракционов, шоу и других развлечений для различных групп посетителей, которые призваны не только дарить незабываемые впечатления, но и приносить большую пользу для гостей.