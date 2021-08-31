Опрос: НКЦ обеспечивает бесперебойность бизнес-процессов в пандемию

Москва, 31 августа. Участники клиринга положительно оценивают деятельность Национального клирингового центра как клиринговой организации и центрального контрагента в чрезвычайных условиях, вызванных пандемией (НКЦ входит в Группу Московская биржа). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НКЦ в июле-августе 2021 года, копия которого есть в распоряжении редакции. В опросе приняли участие 120 клиентов НКЦ.

По мнению 96% респондентов, в течение всего периода пандемии НКЦ обеспечивает надежность и бесперебойность бизнес-процессов, и у участников клиринга не возникает каких-либо серьезных проблем. При этом 92% опрошенных в целом положительно оценили работу НКЦ в настоящее время, а 46% выразили мнение, что качество работы постоянно растет.

Председатель Правления НКЦ Эдди Астанин, комментируя результаты опроса, отметил, что "подобная обратная связь со стороны участников клиринга крайне важна для деятельности НКЦ как системно-значимой инфраструктуры финансового рынка и клиентоориентированной компании. Высказанная участниками клиринга в целом позитивная оценка, а также ряд ценных предложений, представленных в ходе опроса - это те ориентиры, которые позволят нам совершенствовать деятельность нашей организации с целью развития клиринговых услуг и сервисов, технологической платформы и системы риск-менеджмента центрального контрагента".

Согласно результатам опроса, респонденты оценили систему риск-менеджмента НКЦ как высоконадежную - 88%, а 94% отметили финансовую устойчивость организации.

По мнению 85% опрошенных, НКЦ осуществляет клиентскую работу на высоком уровне. 89% считают удобными предлагаемые НКЦ для клиентов IT-технологии, отмечая в целом технологичность и инновационность IT-платформы НКЦ. При этом 79% оценили динамику изменения IT-платформы НКЦ за последние годы как положительную.

Подавляющее большинство опрошенных констатировали удобство предлагаемых клиринговых услуг НКЦ на рынках Московской биржи: валютном и драгоценных металлов - 98%, фондовом - 96%, РЕПО с ЦК - 97%.

При этом респонденты оценили как достаточный набор клиринговых услуг на этих рынках (85% респондентов - валютный и драгметаллов, 95% - фондовый, 95% - РЕПО с ЦК). Некоторые респонденты выразили пожелания о дальнейшем развитии клиринговых услуг и сервисов (11% на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, 3% на фондовом рынке и 5% на рынке РЕПО с ЦК), отмечается в аналитическом документе по итогам опроса.