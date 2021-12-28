На заседании Инвестсовета Республики Татарстан рассмотрели шесть проектов

ТАСС, 28 декабря. Заседание Инвестиционного совета Республики Татарстан провел президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В заседании также принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Мероприятие прошло в Доме Правительства Республики Татарстан. Было рассмотрено шесть инвестиционных проектов.

Первым стал социальный проект - строительство детского сада в г. Набережные Челны. Проект готовится к реализации в 67-ом микрорайоне Автограда, будет создано 44 рабочих места.

"Для строительства этого детского сада необходим земельный участок на 8 200 кв м", - рассказала директор детского сада Алиса Харисова.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в формате видеосвязи отметил готовность к реализации столь социально важных проектов. "Город от этого только приобретет - рисков быть не может, проект мы поддержим! Тем более детский сад будет в частном секторе, там он нужен", сказал Наиль Магдеев.

Рустам Минниханов поддержал проект и поручил как можно скорее приступить к его реализации.

Следующим выступил генеральный директор компании "АэроМост" Денис Белов с проектом канатной дороги, которая свяжет центральный парк им. Горького и стадион "Ак Барс Арена" в Казани. Объем инвестиций в данный проект составит 3 млрд рублей и подразумевает создание 120 рабочих мест для его строительства.

"Общая площадь необходимых земельных участков составляет 2,9 га. Протяженность канатной дороги - 2773 м, она будет проходить через парковую зону Русско-Немецкой Швейцарии и откроет замечательный вид на зеленые городские зоны", - отметил Денис Белов.

Рустам Минниханов в свою очередь напомнил, что данная идея обсуждается уже долгое время и она необходима городу. Он уточнил, что проект объединяет построенные городские площадки - такие, как экстрим-парк "Урам" и территории вокруг парка им. Горького.

С проектом строительства смотровой башни на территории Верхнеуслонского района Республики Татарстан выступил архитектор компании "Фалкон Девелопмент". Проект будет реализован в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Смотровая башня с благоустройством территории вокруг объекта будет реализована на горе Соколка в Верхнеуслонском районе. Необходимая площадь застройки башни составит 6 тыс кв. м, с дальнейшим благоустройством в 50 га вокруг объекта", - рассказал представитель компании застройщика. Объем инвестиций в строительство смотровой башни составит 50 млн рублей. Сама же башня будет достигать 30 м в высоту.

Рустам Минниханов отметил, что необходимо подготовить площадку, а также дать информацию о проекте в медиа пространстве.

С проектом строительства оптово-распределительного центра "Зеленодольск 3" выступили представители компании "Ромекс". Инвестиции, необходимые для реализации проекта, - 1,88 млрд рублей с созданием более 1 тыс. рабочих мест. Общая площадь будущего распределительного центра составит 10,3 га, а начало строительства ожидается уже в 2022 году. Цель проекта - организовать площадку для хранения и обработки крупногабаритных грузов.

Президент Татарстана отметил, что данный участок очень привлекателен для инвесторов, и одобрил реализацию представленного проекта.

Создание крупного многофункционального автокомплекса вблизи промышленного парка "Зеленодольск" компании "Транзит-Сити" стало следующим проектом, рассмотренным на заседании Инвестиционного совета Республики Татарстан. Генеральный директор компании Ирек Валиев отметил, что проект включает в себя не только строительство заправочной станции "Ирбис", но и полный функционал по обслуживанию крупнотоннажных автомобилей.

"На территории автокомплекса планируется создание заправочных станций пропана, бутана и электрозарядных станций. Также мойки для грузовых машин, автомойки с самообслуживанием для легковых и кросс-докинг для грузовиков, с выгодным расположением возле промышленного парка", - добавил Ирек Валиев.

Представитель компании обратился с просьбой организации проезда через промышленный парк "Зеленодольск" для более удобной логистической развязки для возвращения в Казань.

Объем инвестиций в проект составит 382 млн рублей и будет реализован на площади в 5 га. Рустам Минниханов отметил, что создаваемая инфраструктура автокомплекса очень важна для территории, на которой она будет реализована.