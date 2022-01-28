CGTN: форум CMG "Вместе за высокотехнологичную Зимнюю Олимпиаду"

ПЕКИН, 28 января. Крупнейшая китайская вещательная корпорация China Media Group (CMG) объединяет усилия с медиа-партнерами по всему миру, чтобы поделиться атмосферой зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине с болельщиками из разных стран в режиме реального времени с использованием передовых технологий.

В минувшую среду корпорация CMG, являющаяся официальным оператором вещания Зимней Олимпиады, провела в Пекине форум под тематическим названием "Вместе за высокотехнологичную Зимнюю Олимпиаду" (Together for a high-tech Winter Olympics). Представители 145 информационных агентств и международных организаций из 78 стран приняли участие в мероприятии в режиме онлайн.

Для передачи атмосферы Зимней Олимпиады CMG прибегнет к использованию новейших технологий

Президент и главный редактор CMG Шень Хайсюн заявил, что компания твердо намеревается использовать новейшие технологии для трансляции Олимпийских игр и раскрытия их уникального колорита.

По его словам, в ходе токийской Олимпиады корпорация CMG впервые в мире провела прямые трансляции олимпийских соревнований на своем канале сверхвысокой четкости 4K.

"Мы всегда выступали за новаторство в СМИ и продолжим работать совместно с медиа-партнерами по всему миру, а также эффективно сотрудничать с МОК для показа выдающихся зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине".

Пекинские Игры навсегда изменят облик зимних видов спорта

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах адресовал участникам форума свои поздравления по видеосвязи, заявив следующее: "Олимпийские игры 2022 года в Пекине навсегда изменят облик зимних видов спорта".

По его словам, CMG и CCTV являются "бесценными партнерами МОК".

Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Добродеев выступил по видеосвязи, отметив, что впечатлен технологическими новшествами и идеями, реализованными корпорацией CMG для освещения пекинских Игр. Он с нетерпением ждет церемонии открытия.

Руководитель китайской делегации: CMG откроет новую главу в истории Олимпийских игр

Председатель Олимпийского комитета Китая Гоу Чжунвэнь убежден, что корпорация CMG продемонстрирует миру выдающуюся Олимпиаду и откроет новую главу в истории Олимпийских игр.

"[CMG] продолжает внедрять инновации в сфере вещательных технологий и совершенствует аудиовизуальное освещение Олимпийских игр для зрителей", - заявил он.

Начало реализации совместной инициативы

В рамках форума CMG, Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз, Вещательный союз арабских государств, Европейская биржа новостей и Латиноамериканский информационный альянс выступили с "Совместной инициативой первого форума CMG", призвав средства массовой информации по всему миру использовать пекинские Игры для содействия новаторству, выполнения своих обязательств и достижения целей, внедрения олимпийских ценностей и совместного развития человеческого общества.