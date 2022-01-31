ГК "Галс-Девелопмент" увеличила продажи недвижимости на 55% по итогам 2021 года

ТАСС, 31 января. Группа компаний "Галс-Девелопмент" подвела финансовые итоги за 2021 год. Общие поступления от продаж недвижимости и арендной деятельности составили 30 млрд рублей. Поступления от продаж жилой недвижимости выросли до 10,3 млрд рублей, что на 55% превышает результат 2020 года. Поступления от продаж инвестиционной недвижимости составили 6,5 млрд рублей, от арендной деятельности - 2,7 млрд рублей. Поступления от проектов fee-development превысили 10 млрд рублей.

"ГК "Галс-Девелопмент" продолжает стабильно развиваться, что подтверждают высокие финансовые показатели компании. В прошлом году мы переформировали проектный портфель, сосредоточившись на наиболее перспективных объектах и направлениях. В 2022 году мы планируем вывести на рынок ряд новых проектов городской и загородной недвижимости, а также продолжим активно развивать текущие площадки - бизнес-центр на Дубининской улице, вторую очередь квартала "Невская Ратуша" и Академию спорта "Динамо"", - комментирует генеральный директор "Галс-Девелопмент" Виктор Адамов.

По структуре спроса наибольшей популярностью среди объектов ГК "Галс-Девелопмент" в 2021 году пользовалось загородное жилье. Продажи в элитном коттеджном поселке "Березки River Village" на Рублево-Успенском шоссе составили 4,5 млрд рублей, что превышает показатели 2020 года на 55%. Рост продаж в проекте премиум-класса "Искра-Парк" составил более 34%. В городских проектах элитного сегмента - de luxe квартале "Театральный дом" и квартале "Сады Пекина" - отмечен 19% и 17% рост продаж соответственно. В декабре 2021 года реализация апартаментов в проекте "Сады Пекина" была полностью завершена.

По итогам прошлого года арендные поступления компании от коммерческой недвижимости (без учета проданных активов) составили 2,4 млрд рублей, что на 40% превышает результат 2020 года. В 2021 году компания закрыла крупнейшую сделку на рынке аренды офисов: сеть #BusinessClub арендовала около 25 тыс. кв. м в БЦ "Искра-Парк", которые займет маркет-плейс OZON. На сегодняшний день в премиальном бизнес-центре сдано в аренду 90% площадей.

В 2021 году ГК "Галс-Девелопмент" закрыла сделку по продаже гостинично-офисного комплекса "Пекин" и приобрела новые активы: проектный портфель компании пополнился участками общей площадью порядка 250 га. В числе перспективных проектов - жилые комплексы и офисная недвижимость в границах старой Москвы, коттеджные поселки в западном направлении Московской области. Стратегия развития компании включает в себя дальнейшее расширение линейки объектов жилой и коммерческой недвижимости.

Прошедший год принес компании "Галс-Девелопмент" шесть новых профессиональных наград: "золотой кирпич" CRE Moscow Awards за крупнейшую сделку 2020 года по продаже башни "А" в БЦ SkyLight, награда федеральной премии "Поселок года 2021", победителем которой признан проект "Березки River Village" как лучший поселок элит-класса, престижная награда международного конкурса European Property Awards, присужденная БЦ "Искра-Парк", и другие.