В Циндао прошел Форум производственно-поставочных цепочек ШОС

Форум призывает к укреплению сотрудничества во всем мире, поддержке инвестиций и связей, способствующих стабильности, безопасности и устойчивости производственных поставок

ТАСС, 20 июня. С 15 по 16 июня в Циндао проходил Форум производственно-поставочных цепочек ШОС на тему "Взаимовыгодное сотрудничество, содействие региональному экономическому сотрудничеству и создание нового будущего с помощью цепочек". 16 сентября 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин на 22-м заседании Совета глав государств - членов ШОС объявил, что форум состоится в 2023 году в Циндао. Успешное проведение форума является не только важной мерой Китая по содействию углублению регионального экономического сотрудничества ШОС, но и конкретной практикой, отвечающей единодушным ожиданиям всех сторон на саммите ШОС в Самарканде, поддержанию стабильности региональных производственно-поставочных цепочек, повышению уровня промышленного развития стран региона и участия в мировой экономике.

Форум проводится в формате "1+N", то есть проводится одна церемония открытия и несколько сопутствующих мероприятий. На церемонии открытия форума производственно-поставочных цепочек ШОС и Международной инвестиционной и торговой ярмарки ШОС в 2023 году были достигнуты следующие результаты: была выпущена инициатива форума ШОС в Циндао, выпущена комплексная сервисная платформа для местного торгово-экономического сотрудничества между Китаем и ШОС версия 2.0, инициировано создание Альянса индустриальных парков Китая и ШОС.

Среди них инициатива Форума производственно-поставочных цепочек ШОС в Циндао призывает к укреплению сотрудничества в рамках организации и во всем мире, укреплению координации и сотрудничества, поддержке инвестиций и сотрудничества, способствующих стабильности, безопасности и устойчивости производственных поставок. Комплексная сервисная платформа для местного торгово-экономического сотрудничества между Китаем и ШОС версия 2.0 инновационно добавляет систему трансграничных платежей и расчетов ШОС, новую систему трансграничной бартерной торговли, систему авиационной логистики, систему управления информацией об экспорте подержанных автомобилей, систему запросов информации о цепочке поставок налогоплательщиков и т. д., и впервые реализует трансграничный поток товаров и расчеты средств в стране, это не только эффективно решает проблему плохого канала расчетов между странами ШОС, но и эффективно снижает комплексную логистическую стоимость.

В качестве одного из важных вспомогательных мероприятий форума, выставка ШОС, общая выставочная площадь которой составляет около 44 тыс. кв. м, привлекла 330 предприятий и учреждений из 34 стран и регионов вдоль ШОС и "Пояса и пути", что делает его одним из крупнейших мероприятий по выставочной площади за всю историю. Выставка в основном включает в себя выставочную площадку национального имиджа ШОС, выставочную площадку достижений демонстрационной зоны ШОС, тематическую выставочную площадку международного сотрудничества, выставочную площадку высококачественной промышленности ШОС и т. д., в которой импортируется более 10 тыс. видов товаров с характерной чертой.

В ходе форума также провели шесть параллельных форумов и несколько совещаний по стыковке отраслей, включая индустриальный Интернет, логистику и торговлю, энергетическое сотрудничество, биомедицину, сотрудничество в области гражданской авиации, цифровые города и интеллектуальную экологию. На форуме предприятия в качестве основного органа сосредоточены на изучении бесперебойных связей и углублении стыковки спроса и предложения для решения болевых точек и проблем блокировки сотрудничества в производственной цепочке и цепочке поставок в этой области, чтобы еще больше повысить уровень сотрудничества в производственно-поставочных цепочках и конкурентоспособность региональной промышленности.