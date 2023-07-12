III Международный фестиваль моды, музыки и флористики ORLOWFASHION пройдет 15 июля

Основной темой мероприятия станет мода и женская красота

ТАСС, 12 июля. В отеле "Орловский" пройдёт фестиваль моды, музыки и цветов ORLOWFASHION 2023 (категория 0+).

Под открытым небом будут представлены арт-объекты, организованы мастер-классы по флористике, выставки живописи и аукционы предметов искусства. Основу фестиваля составит тема моды и женской красоты.

Дизайнеры фестиваля: NAZ MAER, Людмила Канунник - бренд одежды "From Luna", Нина Лямова - бренд LYARGO, JANAVESNA - бренд детской одежды JanaVesna, EKOROLEVA , Евгения Климкова - бренд Klimkova kids, Анастасия Мишина - бренд Stasia&Stasia, Кристина Лунгина - бренд Kiswow Brand, Анна Галямина-бренд AnyDreams и сооснователь Бренда Amures.

Цветочные инсталляции и мастер-классы: Цветочный Дом Des_Fleur_Barvikha, "Студия цветов и декора "Пантера", студия Выставки живописи: Юлия Кочеткова, Наталья Бритова, Александр Захаренко.

"Фестиваль проходит в парк-отеле третий год. Изначально его идея родилась из желания показать разнообразие форм цветочных композиций, и приглашали флористов для участия в конкурсе флористики. В этом году мы решили расширить идею, дополнив ее модными показами и сделав акцент на талантах российских дизайнеров одежды", - прокомментировала директор по маркетингу и организатор фестиваля Ольга Стацевич.

"В фестивале принимают участие дизайнеры из других городов. И даже дети готовы проявить себя на подиуме "Орловского". Парк-отель "Орловский" расположен в 14 км от Москвы и это дает огромное преимущество для нас, как организаторов. Транспортная доступность, большая территория с пляжными зонами, наличие ресторанов, множество развлечений для маленьких гостей", - прокомментировала Генеральный директор Наталья Кузнецова.

Она добавила: "За год парк-отель "Орловский посещает более 100 тыс. гостей. Размещение возможно в комфортабельных коттеджах и номерах. На летний сезон отель предлагает комплексное размещение по аналогии с зарубежными отелями. Такой отдых вполне замещает потребность в летних туров у наших соотечественников, не покидая пределов России".