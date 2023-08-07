В Санкт-Петербурге проведут медиафорум "ВЕКтор развития"

В форуме примут участие представители крупнейших российских компаний, являющихся издателями собственных медиа

ТАСС, 7 августа. Медиафорум "ВЕКтор развития" (16+) состоится 7 августа. Мероприятие посвятят 100-летию газеты "Ижорец" - корпоративного издания одного из старейших производственных комплексов России. Заводы Ижоры, основанные в 1722 году по указу Петра Великого, участвовали в создании и развитии российского флота, первого водо-водяного атомного реактора, строительстве Санкт-Петербурга. Сегодня ижорские производственные мощности входят в состав компании "АЭМ-технологии" (машиностроительный дивизион Государственной корпорации "Росатом").

Газета "Ижорец" начала выходить в 1923 году как общезаводская стенгазета Заводов Ижоры. Через несколько лет она стала выпускаться типографским способом. Издание несколько раз меняло название: "Красный Ижорец", "Герой труда", в годы Великой Отечественной войны - "За Победу". Менялся тираж и периодичность выпуска издания. Вместе с Заводами Ижоры газета пережила Великую Отечественную войну, период подъема промышленности и экономический кризис 1990-х годов. Сегодня издание выходит в свет два раза в месяц тиражом 5 тыс. экземпляров.

В медиафоруме "ВЕКтор развития" примут участие представители крупнейших российских компаний, являющихся издателями собственных медиа. Главный фокус форума - роль корпоративных изданий в стратегических коммуникациях промышленных предприятий, векторы развития контента, визуала, форматов и каналов дистрибуции корпоративных медийных площадок.

Деловая часть форума включает три трека: "Прошлое", "Настоящее", "Будущее".

Трек "Прошлое" покажет ретроспективу развития отрасли корпоративных медиа в России. Лариса Рудакова, президент, управляющий партнер коммуникационной группы MediaLine и глава оргкомитета международной премии InterComm, и Константин Юшин, креативный директор MediaLine и InterComm, расскажут и покажут, какой путь прошли корпоративные медиа за 100 лет - от советских заводских многотиражек до мультиформатных бренд-медиа, не уступающих и даже превосходящих по качеству "большие" общественно-политические издания.

Трек "Настоящее" - это панельная дискуссия "Корпоративные медиа. Проблемы и перспективы". Участвуют главные редакторы корпоративных медиа компаний: En+, "ЕВРАЗ", "Северсталь", "Балтика", Тверской машиностроительный завод (ТМХ), "Силовые машины", "Интер РАО", "Юнипро", ОМК и других.

Трек "Будущее" - это диалог, посвященный нейросетям и другим инструментам будущего, которые пришли и придут на помощь корпоративным медиа. Профессор РАНХиГС, советник Министра просвещения РФ, медиаэксперт Антон Назаров вместе с IT-директором МediaLine Ильей Бечейкиным будут рассуждать о том, как редакторы и журналисты могу "укротить" искусственный интеллект и поставить его на службу изданий. А также проведут небольшой мастер-класс по применению визуальных и текстовых ИИ-помощников в работе редакций корпоративных медиа.

Завершит деловую часть форума "ВЕКтор развития" интерактивная сессия "От теории - к практике" и награждение лучших сотрудников редакции газеты-юбиляра.

Символом медиафорума станет "ИИ-Журналист" - голосовой помощник на основе искусственного интеллекта, облаченный в образ журналиста 20-х годов. Он станет соведущим мероприятия, будет рассказывать о расписании и других организационных вопросах.

"С помощью AR-технологий, размещенных на площадке форума и по пути следования экскурсантов, мы подчеркнем технологичность бренда современного корпоративного медиа. А с помощью визуального образа - вековую историю и приверженность традициям", - сообщила член оргкомитета и спикер форума Лариса Рудакова.