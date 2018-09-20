Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Экспрессионизм в русском искусстве"

20 сентября 2018 года в Русском музее при поддержке банка ВТБ открывается выставка "Экспрессионизм в русском искусстве". Она продемонстрирует национальные черты этого течения, тенденции его развития на разных этапах, а также индивидуальные особенности творчества отдельных мастеров.

На экспозиции будет представлено около 350 произведений живописи, графики и скульптуры 1900-1930-х годов. Наряду с шедеврами Марка Шагала, Павла Филонова, Василия Кандинского, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой будут показаны менее известные работы их коллег из различных художественных объединений. Впервые будет широко представлена печатная графика русского экспрессионизма — станковые гравюры, литографированные книги, плакаты.

"Каждая наша совместная работа — праздник для искусствоведов и любителей, и это очень приятно осознавать. Почти все лето была открыта масштабная выставка работ Кузьмы Петрова-Водкина, генеральным спонсором которой выступил банк ВТБ https://vtbrussia.ru/culture/rm/ . И мы, и Русский музей получили очень много положительных отзывов на нее. Уверены, что работы Шагала, Ларионова, Гончаровой и других экспрессионистов, которые творили в начале 20 века, не оставят публику равнодушной, и выставка станет ярким культурным событием Санкт-Петербурга", — отметил Виктор Шкипин, руководитель департамента маркетинга и рекламы банка ВТБ — старший вице-президент.

Выставка продлится до 19 ноября 2018 года.