Juneyao Airlines представила дизайн-проект оформления новых лайнеров Boeing 787 Dreamliner

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 27 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Juneyao Air, первая авиакомпания со статусом Star Alliance Connecting Partner, недавно представила проект оформления своего первого самолёта 787 Dreamliner, включая проморолик "Dream a Journey; Share a Trip", изысканный дизайн кресел и салонов лайнера, а также специальные ливреи для будущего флота Boeing 787. Предложенный проект оформления и уникальных сервисов отражает первоклассные характеристики лайнера, демонстрирует отличие авиакомпании от конкурентов, а также стремление реализовать миссию бренда Juneyao "Warm Journey Beyond Imagination" (комфортный вояж вашей мечты).

По задумке дизайнеров Juneyao Air, тема "Dream a Journey; Share a Trip" (Мечтайте о путешествиях и делитесь впечатлениями) должна стать лейтмотивом внутреннего оформления Boeing 787 Dreamliner, превращающим каждый полёт в успешное начало или завершение вояжа мечты. Авиакомпания планирует представить ряд новых сервисов для пассажиров бизнес-класса: 29 кресел-кроватей Thompson Vantage XL с возможностью индивидуальной настройки, расположенные в конфигурации 1-2-1, обеспечивают пассажирам дополнительное личное пространство и гарантируют максимальный комфорт в полёте. Кресла оснащены функцией деликатного массажа, регулируемыми многофункциональными светильниками и увеличенными отсеками для личных вещей. Авиакомпания стремится дарить своим пассажирам удовольствие от запоминающегося, комфортного путешествия "с шиком".

Кресла в салоне эконом-класса расположены по схеме 3-3-3, что позволяет максимально эффективно использовать пространство широкофюзеляжного лайнера. Благодаря оптимизированному зонированию салона и высококлассным креслам Recaro CL3710 расстояние между рядами достигает 32 дюймов (81 сантиметра). Каждое место оборудовано персональной развлекательной системой нового поколения с 12-дюймовым HD-дисплеем Panasonic и отдельным USB-портом. Девять положений регулировки подголовников кресел обеспечивает пассажирам максимальное расслабление и комфорт - даже в очень продолжительном перелёте. Бортовая система спутниковой коммуникации нового поколения с большой плотностью потока позволяет путешественникам постоянно оставаться на связи - даже на высоте в 30 000 футов.

Имидж Juneyao Air как перевозчика, ставящего комфорт пассажиров на первое место, отражается во всех аспектах оформления салонов самолёта. Команда специалистов по управлению конфигурацией аппаратурой специально разработала семь режимов света и тени, которые, согласно традиционной китайской философии, символизируют удачу как для самолёта, так и для его пассажиров, одновременно обеспечивая расслабляющую обстановку и комфорт для глаз. Один из ведущих парфюмеров швейцарской компании Givaudan Квентин Биш (Quentin Bisch) создал специальный аромат, служащий идеальным дополнением для комфортного и элегантного убранства салона лайнера. В число других сервисов на борту входит расширенный выбор алкогольных напитков, блюда по индивидуальному меню и специальные полдники.

Дизайн ливрей флота Boeing 787 компании Juneyao создан с целью привлекать внимание пассажиров во время посадки. Первый лайнер этой линейки получит ливрею с "китайскими пеонами", олицетворяющими пожелания счастья и удачи. Являясь национальным символом Китая, пеон - синоним элегантности, изобилия и роскоши, что идеально соответствует имиджу и стратегии будущего развития авиакомпании. К тому же, "пионовый" лайнер Boeing 787 продолжает концептуальный дизайн самолётов Airbus A320, украшенных китайскими пеонами по случаю десятилетия перевозчика, и символизирует официальный выход Juneyao Air на рынок дальнемагистральных перелётов. Второй, третий и четвёртый лайнеры 787 Dreamliner получат ливрею под названием "Китайская тесьма". Красные шёлковые ленты как "лейтмотив" декора фюзеляжа знаменуют наступление новой эпохи и отражают желание авиакомпании вносить значимый вклад в реализацию инициативы Один пояс, один путь, а также неизменное стремление к развитию и самосовершенствованию.

Первый Boeing 787 планируется доставить в Сиэтл в середине октября. В последствии лайнер будет обслуживать внутренние рейсы между Шанхаем и Шэньчжэнем, Саньёй, Чэнду и Чунцином. Авиакомпания планирует начать межконтинентальные перелёты из Шанхая на Boeing 787 в 2019 году, тем самым значительно нарастив темпы своей международной экспансии. На сегодняшний день Juneyao Air полностью готова поприветствовать новые Boeing 787 в своём флоте. На фоне стремительного развития авиакомпании всё больше рейсов Juneyao будут соединять континенты, выступая своеобразными "послами" китайской культуры и претворяя в жизнь мечты каждого пассажира.