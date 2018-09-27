Власти Саньи провели презентацию туристических и деловых ресурсов города в столице Польши

ВАРШАВА (WARSAW), Польша, 27 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- 20 сентября 2018 года в Варшаве - столице и крупнейшем городе Польши, - состоялась международная туристическая промо-кампания под названием "Ночь в Санье". Делегация официальных представителей руководства Саньи познакомила гостей мероприятия с красотами и обширными туристическими ресурсами тропического курорта. Главой делегации стал г-н Янь Чаоцзюнь (Yan Chaojun), член постоянного комитета Хайнаньского ЦК КПК КНР и секретарь Муниципального комитета Саньи.

В число других официальных лиц, присутствовавших на презентации, вошли Яо Дунйе (Yao Dongye), консул Посольства КНР в Республике Польша, и г-н Тадеуш Енджейчак (Tadeusz Jedrzejczak), член совета Любушского воеводства. Мероприятие также посетили представители местных турагентств, круизных компаний и польских СМИ.

Красочные фотографии, видеоролики и яркие описания познакомили гостей презентации с новейшими достижениями Саньи в области туризма, круизной и авиационной отраслях. Члены китайской делегации рассказали присутствовавшим и о новой политике безвизового въезда на Хайнань для граждан 59 стран мира, о создании Китайской портовой зоны и порта свободной торговли, а также о стремлении властей Саньи превратить город в международный потребительский центр.

По словам г-на Янь Чаоцзюня: "Руководство Саньи активно работает над трансформацией города в центр морского туризма мирового класса. Следуя передовым международным стандартам, мы и дальше будем диверсифицировать свои туристические продукты, усовершенствовать инфраструктуру и сервисы, ускоренными темпами строить новый большой аэропорт, принимать меры для развития международного круизного порта и делать город современным бизнес-хабом, привлекательным для ведущих корпораций мира".

Г-н Енджейчак отметил, что Санья - это место, которое обязательно стоит посетить, подчеркнув, что благодаря презентации, он узнал очень многое о культуре, природных ресурсах, преференциальной туристической политике и инфраструктуре этого китайского курорта. Он также поблагодарил правительство Саньи за их пропагандистскую работу и упомянул о возможностях открытия новых круизных и авиационных маршрутов, способных углубить двусторонние торговые и культурные связи, а также сотрудничество между туристическими организациями Польши и Китая.