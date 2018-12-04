Bayer признали лучшей фармацевтической компанией года

29 ноября 2018 года в Москве в седьмой раз были объявлены победители Ежегодной всероссийской премии в области фармации и медицины Russian Pharma Awards®. К выбору лучших препаратов года было привлечено более 550 тыс. российских практикующих врачей для вручения наград в 27 номинациях. Фармацевтической компаний года в 2018 стала по решению специалистов Bayer. Одна из лидирующих мировых фармацевтических компаний также взял приз в специальной номинации "Лучшие медицинские представители".

Голосование больше месяца проводилось в первой профессиональной социальной сети для врачей "Доктор на работе". Специалисты отметили лучшие лекарства в области лечения и профилактики ОРВИ у детей, лечения аллергических проявлений, синусита, диабета 2-й степени, остеопороза, препаратов для поддержания стабильной работы сердца и даже лечения никотиновой зависимости.

"Главное, чем мы гордимся, – то, что каждый год все большее число практикующих врачей принимает участие в голосовании за лучшие препараты. Ведь самое важное мнение – это именно мнение специалиста, ежедневно ведущего прием пациентов" - ответил сооснователь компании "Доктор на работе" Илья Куприянов.

Премия Russian Pharma Awards® была запущена в 2012 году компанией "Доктор на работе". Компания является учредителем крупнейшей в России социальной сети для русскоговорящих врачей. За 7 лет существования Премии было вручено более 300 наград в 90 номинациях. На торжественной церемонии традиционно присутствовали представители ведущих фармацевтических компаний, врачи и журналисты.