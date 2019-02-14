Сумма соглашений AVA Group на Российском инвестиционном форуме превысила 4 млрд рублей

AVA Group подписала соглашение с ПАО "Сбербанк" о развитии сотрудничества. В частности, соглашение предусматривает проектное финансирование, в том числе в рамках реализации ЖК "Министерские озера" с использованием счета эскроу.

"Соответствуя требованиям 214 ФЗ, в части применения эскроу счета при заключении договоров долевого участия, расширяя портфель банковских продуктов, мы надеемся на плодотворное сотрудничество с одним из основных наших банков-партнеров ПАО Сбербанк. Безусловно, создаем все условия, для того, чтобы сделка по покупке недвижимости для наших клиентов была максимально безопасной" - прокомментировал подписанное соглашение вице - президент по инвестициям Денис Бражниченко.

Объем инвестиций в реализацию следующего этапа составит 1,2 млрд рублей. Срок реализации проекта 1,5 года.

Строительство жилого комплекса "Министерские озера" ведет компания AVA Sochi, входит в состав AVA Group. Комплекс расположен в Хостинском районе города – курорта Сочи. На Российском инвестиционном форуме 2018 года был подписано инвестиционное соглашение с администрацией города на строительство ЖК "Министерские озера". В данный момент завершено строительство первого этапа. Проект комплексного освоения территории предусматривает строительство собственной внутренней инфраструктуры, в том числе общеобразовательной школы, детского сада, коммерческих объектов, строительство дороги с выездом на улицу Макаренко. В ближайшее время будет объявлен старт продаж следующего этапа. Концепция третьей очереди строительства - "Министерские озера Фруктовый квартал" предусматривает фруктовые сады местных плодовых деревьев во дворах многоэтажных домов, традиционно качественный подход к организации придомовых территорий и мест общего пользования, а также живое ограждение территории кавказскими елями.

Второе соглашение на строительство завода по производству алюминиевого профиля подписано с Кабинетом министров Республики Адыгея. Проект будет реализован на территории Республики Адыгея в Теучежском районе. Реализация проекта предусматривает все этапы производственных линий по выпуску оконного, дверного, витражного профиля. Общая площадь промышленного здания, складских помещений, а также административного корпуса более 100 тыс. кв. м. Поставщиком оборудования производственных линий выступит итальянская компания TURLA – лидер на рынке оборудования и технологий экструзии алюминия. Объем инвестиций в строительство завода составит 3 млрд рублей. Общий объем выпускаемой готовой продукции после запуска всех очередей - 180 т в сутки. Проект предусматривает 3-х этапный ввод в эксплуатацию всех очередей завода.

Срок реализации проекта 3 года. По завершению строительства будет создано 300 рабочих мест.

Готовая продукция будет выпускаться под брендом компании "ОРАС алюминиевый профиль", которая входит в состав группы компаний AVA. "Предприятие станет единственным на Юге России производителем, выпускающим алюминиевый профиль соответствующий всем мировым стандартам. Все это позволит покупать профильные системы у отечественного производителя, и как итог значительно снизить стоимость готовых оконных, дверных и виражных конструкций. Сырье для производства профильных систем будет закупаться в России, поскольку мы считаем, русский алюминий лучшим среди мировых аналогов", - отметил вице – президент по инвестициям AVA Group Денис Бражниченко.

Проектная документация представлена на официальном сайте AVA Group.

О холдинге

AVA Group (ООО "Группа компаний "АВА") - многопрофильный холдинг в сфере строительства, проектирования и инжиниринга объектов жилого и промышленного назначения.