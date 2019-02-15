Фестиваль рецептов "Frida’s Fiestas" в честь выставки "Viva la Vida" пройдет в Москве

МОСКВА, 15 февраля. Фестиваль рецептов "Frida’s Fiestas" (0+), приуроченный к выставке "Viva laVida. Фрида Кало и Диего Ривера", которую петербургский Музей Фаберже привез в Центральный выставочный зал "Манеж" пройдет с 15 февраля по 12 марта 2019 года в Москве. В это время в знаковых гастрономических заведениях Москвы действует специальное мексиканское меню по книге рецептов художницы Фриды Кало "Frida’s Fiestas". 12 месяцев в году – 12 любимых праздников Фриды, а к каждому празднику – свои блюда.

Существует предание, что Фрида Кало, юная супруга великого художника-монументалиста Диего Риверы, не умела готовить, но смогла уговорить его бывшую жену Люпе Марин научить её приготовлению блюд национальной кухни, за которые "товарищ Ривера" "отдаст душу". Фрида и Лупе вместе ходили на рынок за сковородками и продуктами, а затем готовили разные национальные блюда.

Каждый раз, когда художница приносила мужу еду, она говорила: "Я тебя обожаю". Из традиционной мексиканской кухни Кало готовила буррито, тако, фахитас и многие другие национальные блюда, которые сейчас можно попробовать, чтобы продлить впечатление от выставки.

Инициативу приготовления блюд по рецептам Кало поддержали и в ресторанах, не специализирующихся на мексиканской еде.

Рестораны-участники

Avocado Queen (ул. Малая Бронная, 20)

Borrachitos (Тверская ул., 22А, стр. 3)

Брюссель (ул. Малая Дмитровка, 18А, стр. 3)

Винный Базар. Танцы (Пречистенская наб., 15с2)

Italy (Большая Грузинская, 69)

Sinners & Beginners (ул. Петровка, 23/10, стр. 1)

Pinch (Б. Палашевский пер., 2)

UGOLЁK (Б. Никитская, 12)

15/17 Bar&Grill (Б. Черкасский пер., 15/17, стр.1)

Рекордная посещаемость (более 200 тыс. человек меньше, чем за 2 месяца) стала причиной продления выставки до 12 марта и дала толчок к проведению новых инициатив, позволяющих поближе познакомиться с жизнью Фриды и Диего, традициями и культурой Мексики.

Все подробности на официальном сайте www.frida-diego.ru.