Медведев напомнил о своевременной профилактике и лечении гриппа и ОРВИ

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев напомнил участникам Российского инвестиционного форума в Сочи о своевременной профилактике и лечении гриппа.

Компания "Ниармедик" приняла участие в Российском инвестиционном форуме, главной темой которого стал вопрос поддержки национальных проектов. На экспозиции Калужского региона, демонстрировавшего делегатам перспективные отраслевые проекты, компания "Ниармедик" представила продукты, выпускаемые на заводе "Ниармедик Фарма" в Обнинске: противовирусный препарат "Кагоцел" и набор реагентов для генетической идентификации личности человека и установления родства.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ознакомил делегацию Правительства РФ с результатами работы высокотехнологичных производств в регионе. Медведев в рамках официального посещения ключевых площадок форума отметил важность поддержки конкурентно способных проектов в регионах и экспортного потенциала российских производств. На экспозиционной площадке Калужской области особое внимание председателя правительства было уделено продукции компании "Ниармедик". В частности, тест - набор для генетической идентификации личности человека и установления родства. Подобные тесты применяются в криминалистике, они выпускаются на первом в России производстве полного цикла мирового уровня. Также Медведев дал высокую оценку противовирусному препарату "Кагоцел", разработке российских ученых, и напомнил участникам форума, в частности делегации Российского правительства, о необходимости своевременной профилактике и лечении в период повышенного уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Организатором мероприятия выступил фонд "Росконгресс". В мероприятии приняло участие более 8 тыс. ведущих экономистов и предпринимателей, экспертов, журналистов, руководителей крупных компаний, представителей федеральных и региональных органов власти Участники Российского инвестиционного форума в Сочи подписали 567 соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму 968,033 млрд рублей.

К препаратам имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией по применению.