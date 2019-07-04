"Новотранс" завершил I этап поставки металлоконструкций в ходе реализации проекта LUGAPORT

Москва, 4 июля. "Новотранс" завершил первый этап поставки металлоконструкций в рамках реализации инвестпроекта LUGAPORT. Партии из 3,6 тыс. т шпунта Ларсена производства ЕВРАЗ НТМК и 12 тыс. т труб производства Колпинского трубного завода доставлены на припортовую складскую площадку генподрядчика строительства СУ ГТ Морстрой.

"Поставкой металлопродукции начался процесс создания искусственных земельных участков для последующего формирования береговой части в рамках реализации инвестпроекта LUGAPORT. Благодаря содействию ОАО "РЖД", в частности, Октябрьской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, груз оперативно доставлен в порт Усть-Луга. Мы полностью соблюдаем график подготовительных работ", - сказал генеральный директор ООО "Универсальный торговый терминал "Усть-Луга" (оператор проекта LUGAPORT) Алексей Жарков.

Производитель шпунта Ларсена - ЕВРАЗ НТМК - также предоставил собственный специализированный подвижной состав для транспортировки негабаритного груза. В кратчайшие сроки металлопродукция была доставлена со станции Смычка СвЖД до станции выгрузки Котлы Октябрьской железной дороги.

ЕВРАЗ НТМК – единственное предприятие в России, которое производит шпунт Ларсена Л5-УМ. "Комбинат выпускает шпунт из нелегированной стали и стали, легированной ванадием и медью, что существенно повышает его прочностные и антикоррозийные свойства, отвечая интересам заказчиков", - отметил директор по сбыту Дивизиона "Урал" ЕВРАЗа Валерий Смирнов.

В рамках развития 4, 5, 6-й очередей Комплекса генеральных грузов в морском торговом порту Усть-Луга (Ленинградская обл.) Группой компаний "Новотранс" совместно с ОАО "Компания Усть-Луга" начата реализация инвестиционного проекта строительства Универсального торгового терминала "Усть-Луга" (LUGAPORT). Проект LUGAPORT предусматривает создание морских терминалов по переработке зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов. Общий объем перевалки запланирован на уровне 24,3 млн т в год.

В рамках ПМЭФ-2019 Группа компаний "Новотранс" и правительство Ленинградской области заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Группы компаний "Новотранс" Константин Гончаров. Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество сторон в рамках реализации инвестиционного проекта LUGAPORT с общим объемом инвестиций в размере 46,5 млрд рублей и поддержки социально-экономических программ, реализуемых на территории Ленинградской области. Проект LUGAPORT включен в стратегию развития транспортной инфраструктуры РФ. Распоряжением Правительства РФ №1184р от 3 июня 2019 года внесены изменения в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта. Документ официально закрепил за терминалом LUGAPORT его территориальные границы в морском порту Усть-Луга.