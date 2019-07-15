Российские вина появились в меню российских авиакомпаний

Москва, 15 июля. Российские вина, уже удостоенные высших наград на многих престижных международных дегустационных конкурсах, наконец появляются в меню и винных картах российских авиакомпаний.

Одной из первых начала отгрузку вин в адрес "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний" кубанская винодельня "Фанагория".

В авиакомпанию "Аэрофлот" за два месяца было поставлено почти 100 тыс. бутылок белого сухого вина защищенного географического указания (ЗГУ). По словам компании, вино разливают бесплатно пассажирам эконом-класса на международных рейсах, вылетающих в 36 городов разных стран мира (Китай, США, Япония, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Канада, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Франция, Швейцария, Хорватия).

В ближайших планах "Фанагории" – дополнить ассортимент красным вином ЗГУ.

"Предложение российских вин авиапассажирам как внутренних, так и международных рейсов – хорошая возможность рассказать о них потребителю", – рассказал генеральный директор "Фанагории" Петр Романишин. – "Наши вина уже хорошо знают пассажиры скоростного поезда "Сапсан". По словам Романишина, российские виноделы имеют все основания надеяться на позитивную динамику поставок своих вин в авиакомпании.