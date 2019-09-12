Mindray представила новые дефибрилляторы BeneHeart C Series

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 12 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Mindray (код SZSE: 300760), ведущий мировой разработчик оборудования и решений медицинского назначения, сегодня представила автоматизированный внешний дефибриллятор BeneHeart C Series, отличающийся интеллектуальным алгоритмом действия и ускоренной подачей электрического импульса для повышения эффективности реанимационных мероприятий при внезапной остановке сердца. Новая линейка, представленная как в полностью, так и в частично автоматизированных версиях, уже доступна покупателям в Европе и некоторых других странах мира.

Выполнение сердечно-легочной реанимации может оказаться весьма драматичным опытом для людей, не имеющих медицинской подготовки. Разработанная для решения основных трудностей, с которыми сталкиваются непрофессиональные спасатели, линейка BeneHeart C Series оснащена уникальной технологией ResQNavi: поэтапное анимированное руководство (в некоторых версиях) и голосовые подсказки направляют действия пользователей на протяжении всего процесса. Анализируя продолжительность выполнения каждого этапа реанимационных мероприятий, устройство способно определять уровень подготовки спасателя и предоставлять ему исчерпывающие инструкции, снижая тем самым стрессовость ситуации.

Поскольку эффективность дефибрилляции падает буквально с каждой секундой, разработчики оснастили систему Mindray BeneHeart C Series технологией QShock, позволяющей подавать первый электрический разряд менее чем за 8 секунд. В результате новый дефибриллятор стал самым быстродействующим из существующих на сегодняшний день. Инновационный дефибриллятор сокращает время анализа ЕКГ до 5 секунд, одновременно выполняя перезарядку. Подобный алгоритм действия гарантирует, что ни одна секунда не будет потрачена зря. BeneHeart C Series - один из очень немногих доступных на рынке вариантов, способных выдавать до 360 Дж энергии, удовлетворяя индивидуальные потребности пациентов с внезапной остановкой сердца и повышая скорость прекращения рефибрилляции.

Обладая стойкостью к падению с высоты до 1,5 метров, водо- и пылестойкостью на уровне IP55, устройства этой линейки соответствуют всем стандартам внебольничной транспортировки, включая перевозку пациентов на вертолетах, и могут эффективно использоваться в различных, самых требовательных условиях. Износостойкие электродные подушечки и аккумуляторы со 5-летним сроком службы сокращают общие затраты владельцев.

Чтобы повысить безопасность и рентабельность удаленного управления, автоматические внешние дефибрилляторы BeneHeart C Series могут подсоединяться к облачной системе AED-Alert 2.0 посредством сети 4G или Wi-Fi. Уведомления о любых изменениях состояния дефибриллятора автоматически отправляются управляющему, устраняя потребность в ручных осмотрах.

"Внезапная остановка сердца может произойти у человека любого возраста и в любом месте. Проанализировав проблемы и потребности рынка АВД, компания Mindray разработала дефибриллятор BeneHeart C Series, чтобы помочь людям выполнять реанимационные мероприятия с большей уверенностью. А наша система AED-Alert 2.0 позволяет владельцам дефибрилляторов эффективнее управлять своими устройствами", - прокомментировал директор международного подразделения дефибрилляторов и систем мониторинга состояния пациентов компании Mindray Исон Чжоу (Eason Zhou). Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

https://www.mindray.com/en/product/BeneHeart_C_Series.html

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лоранс Ван (Lorance Wang), intl-marcom@mindray.com