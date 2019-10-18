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Сеть "Чайхона №1" изменит название на Vasilchuki

Описание
© Пресс-служба ресторанов "Чайхона №1" братьев Васильчуков

Москва, 18 октября. Одна из самых долгоживущих ресторанных концепций в России, появившаяся в 2000 году, проводит ребрендинг. В течение года "Чайхона №1" братьев Васильчуков изменит свое имя на VasilchukiI в почти 50 ресторанах Москвы и Московской области, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Сочи и Саратове.

Алексей и Дмитрий Васильчуки уверены, что все должно называться своими именами. Это продиктовано и выбором нового названия для ресторанов - VasilchukiI, которое, в том числе подчеркивает семейственность компании. Акцент перенесен на личный бренд, уже являющийся знаком качества в ресторанной индустрии, а для постоянных гостей решено сохранить узнаваемый маркер - дескриптор "Чайхона №1".

В 2010 году из-за разделения бизнеса партнерами на российском рынке появились две независимые гастрономические концепции, "Чайхона №1" Тимура Ланского и "Чайхона №1" братьев Васильчуков. С этого момента начался ребрендинг ресторанов братьев Васильчуков, а новое название VasilchukiI стало логичным продолжением этих изменений. Восточная концепция осталась в прошлом, уступив место современному мультиформату, который находит отражение в меню, интерьере и музыкальном оформлении.  

Стоит отметить, что смена названия - всего лишь небольшая часть процесса ребрендинга: будут переориентированы все каналы коммуникации, более лаконичным и удобным станет формат основного меню, изменится дизайн доставки. Финальный этап планируется завершить через год, когда будут заменены вывески всех ресторанов.

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