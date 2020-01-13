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CAS представляет новые возможности для прогностического ретросинтеза в SciFinder-n

Инновационное решение ускоряет процесс новых открытий и повышает эффективность разработки передовых методов химического синтеза

КОЛУМБУС (COLUMBUS), Огайо, 13 января 2020 г. /PRNewswire/ -- В непрерывном стремлении содействовать специалистам по НИОКР в ускорении научных открытий химическая реферативная служба CAS, входящая в состав Американского химического общества, сегодня представила поистине революционную ретросинтетическую функцию в SciFindern. Решение для автоматизированного синтетического дизайна (CASD) использует технологии ИИ, уникальную коллекцию отобранных учеными CAS данных о химических реакциях, а также признанную технологию ChemPlanner от John Wiley and Sons, Inc. с целью идентификации прогнозируемых ретросинтетических путей как для уже известных, так и для новых компонентов.

"Синтетическое планирование - важный шаг в процессе НИОКР, который часто оказывается значительным препятствием на пути вывода новых препаратов на рынок, - прокомментировал вице-президент по вопросам управления продуктами CAS Тим Уолберг (Tim Wahlberg). -  Наши клиенты с большим энтузиазмом отреагировали на прошлогоднее появление новых функций ретросинтеза в нашей базе данных SciFindern, и сегодня мы рады дополнить возможности этой технологии прогностическими функциями, благодаря которым химики по всему миру смогут с большей уверенностью и эффективностью создавать еще более инновационные продукты". 

Планировщик ретросинтеза в SciFindern использует передовой ретросинтетический модуль для построения путей к целевым соединениям, состоящие из экспериментальных и прогнозируемых химических реакций, черпая данные в коллекции из 121 млн записей, собранной специалистами CAS за более чем 110-летний период химических исследований. Научная база данных CAS, тщательно выверяемая лучшими специалистами отрасли, считается самой комплексной в мире. А сочетание возможностей ИИ с этим уникальным контентом высочайшего качества повышает потенциал технологии CASD в аспекте предоставления аналитической поддержки для решения самых сложных и неприятных проблем синтеза.

Динамичные и интерактивные планы, составляемые SciFindern, позволяют специалистам-химикам с легкостью рассматривать альтернативные варианты реакций, предоставляя им интуитивно понятные инструменты для оценки, сравнения и разработки различных стратегических и тактических подходов к процессу синтеза. Ретросинтетические возможности SciFindern обеспечивают поддержку критически важных задач НИОКР в сфере химии, включая синтез новых молекулярных организмов, масштабирование реакций и поиск возможностей для новых прорывов в разработке инновационных методов химического синтеза. Упрощение этих процессов НИОКР позволят пользователям SciFindern эффективнее и быстрее выводить инновации на рынок.

О CAS 
Химическая реферативная служба CAS, входящая в состав Американского химического общества, сотрудничает с научно-исследовательскими организациями по всему миру, предоставляя важную научно-аналитическую информацию, помогающую им планировать, создавать и защищать инновации, прогнозировать рыночные тенденции и предвидеть новые возможности. Исследователи, специалисты по патентному праву и руководители компаний во всех уголках земного шара полагаются на наши решения и сервисы в вопросах стратегического планирования и разработки новых продуктов. Используя наш уникальный контент, специализированные технологии и передовой опыт в создании индивидуальных решений, ваша организация получит непревзойденные информационные преимущества. Имея за плечами более чем 110-летнюю историю, мы знаем о научной информации больше, чем кто-либо другой. Узнайте больше на www.cas.org.

О продукте SciFindern
SciFindern, новейшее и самое современное решение в линейке SciFinder®, предоставляет исследователям возможность эффективно решать проблемы с продуктивностью и ускоренными темпами выводить свои инновации на рынок. SciFindern с оптимизированным доступом к уникальной базе данных CAS, встроенными решениями для планирования синтеза и самым передовым модулем поиска соответствий является идеальным партнером для лабораторных исследований, позволяющим ученым получать значимые результаты в рекордно короткие сроки.

Контактная информация CAS для представителей СМИ:
Тина Томео (Tina Tomeo)
614-447-3600
cas-pr@cas.org 

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