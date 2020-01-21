В Пекине прошел саммит Международного форума экономики совместного потребления

ПЕКИН (BEIJING), 21 января 2020 г. /PRNewswire/ -- 16 января на территории Китайского национального конференц-центра состоялся "Пекинский саммит Международного форума экономики совместного потребления" под тематическим названием "Большой обмен, новая экономика". Мероприятие проходило при спонсорской поддержке Главной китайской торговой палаты и Китайской ассоциации по содействию промышленному развитию. Организатором саммита выступила компания ToJoy в стратегическом сотрудничестве с Global Alliance of Sharing Economy (GLASE), Институтом экономики промышленности, Китайской академией общественных наук, Школой гуманитарных наук и Школой обществознания при Университете "Циньхуа", Школой бизнеса "Жэньминь", Школой менеджмента Сианьского транспортного университета и другими организациями.

Cвою поддержку мероприятию выразили такие высокопоставленные участники, как заместитель главы Постоянного комитета ВСНП 10-го созыва Цзян Чжэнхуа; бывший генеральный секретарь Национального комитета по реформе и развитию Фань Хэншань; директор по информационным технологиям Национального информационного центра и глава Научно-исследовательского института шеринг-экономики Чжан Синьхун; исполнительный заместитель председателя Главной китайской торговой палаты Ван Минь; и вице-президент Китайской ассоциации по содействию промышленному развитию Ли Сяоцзюнь.

В саммите также приняли участие такие видные деятели, как исполнительный председатель GLASE и глава совета директоров компании ToJoy Лу Цзюньцин; генеральный секретарь GLASE, исполнительный директор и международный CEO JoyToy Цзюнь Гэ; исполнительный председатель GLASE и экс-президент Сербии Борис Тадич; исполнительный председатель GLASE и бывший президент Коста-Рики Хосе Мария Фигейрес; сопредседатель GLASE и экс-премьер-министр Италии Энрико Летта; председатель GLASE в Западной Европе и бывший канцлер Австрии Вернер Файман; и старший консультант GLASE и экс-премьер-министр Бельгии Ив Летерм. Председатель GLASE и бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд направил видеообращение участникам саммита.

На мероприятие были приглашены многочисленные эксперты и ученые: профессор Школы марксизма при Высшей партийной школе Центрального комитета КПК (Национальной академии государственного управления) Чжан Чжаньбинь; вице-президент Китайского народного университета У Сяоцю; глава Фонда "Хуаминь" Лу Дэчжи; профессор Школы менеджмента при Шаньдунском университете Чжан Юймин; а также почетные гости из различных деловых и научных кругов, включая представителей ведущих китайских и зарубежных предприятий и журналисты ведущих СМИ. Основная дискуссия на саммите разгорелась вокруг двух тем: "Экономика совместного потребления и развитие компаний-единорогов" и "Эпоха большого обмена и расширенные вопросы теории экономики совместного потребления".

Стратегический план на 2030 год

Согласно результатам многочисленных опросов общественного мнения, проводившимся в последние годы, к 2030 году Китай должен обогнать США по показателю ВВП, получив статус крупнейшей экономики мира. Вместе с этим, китайским ответом на Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года стал "принцип обширных консультаций, совместного вклада и всеобщей выгоды", заложенный в основу инициативы "Пояс и путь". Этот принцип считается эффективным инструментом для реализации упомянутой программы ООН.

Сегодня, в начале нового десятилетия, Пекинский саммит Международного форума экономики совместного потребления создал новый путевой ориентир на 2030 год.

В ходе саммита генеральный секретарь GLASE, исполнительный директор и международный СЕО компании ToJoy Цзюнь Гэ вместе с рядом китайских и зарубежных экспертов обнародовали весьма перспективную инициативу средне- и долгосрочного развития - стратегическую концепцию "двойного сокращения". Данная концепция предполагает сокращение объемов потребления новых ресурсов и ручного труда на 50% к 2030 году.

Являясь колоссальным прорывом и важной вехой в экономике совместного потребления, эта инициатива считается одной из движущих сил, обеспечивающих подъем экономики Поднебесной.

За кажущейся простотой названия концепции - "двойное сокращение", - стоит обширнейший спектр тезисов, программ и проектов. Одним из них является инициатива "Пояс и путь", ориентированная на формирование сообщества с единой судьбой и новой эпохи глобальных инноваций. Концепция "двойного сокращения" стала результатом взаимодействия целого ряда политических мер.

Впервые эта стратегическая инициатива была сформулирована 29 ноября 2019 года в ходе проходившего в Вене Первого всемирного саммита экономики совместного потребления. В ее основу были положены результаты анализа тенденций развития человеческой коммерческой цивилизации. Модель экономики совместного потребления предполагает постепенное сокращение объемов глобального потребления новых ресурсов и количество человеко-часов на 50% посредством инструментов совместного и эффективного использования ресурсов.

Г-н Гэ поделился своими взглядами по данному вопросу, отметив: "Мы уверены, что экономика инноваций, стимулируемая развитием платформ, позволит значительно повысить эффективность использования глобальных ресурсов и сократить процент ручного труда. Можно сказать, что реализация концепции "двойного потребления" станет нашей главной целью на ближайшее десятилетие. Для предприятий этот период станет решающим моментом с точки зрения сконцентрированной, целенаправленной реализации собственного инновационного потенциала".

Китай осуществляет переход от традиционной экономики к экономике инноваций. Национальная стратегия "Высокотехнологичные инновации-2030" обеспечит мощный стимул для ускоренного достижения целей "двойного сокращения".

В своей программной речи бывший генеральный секретарь Национального комитета по реформе и развитию Фань Хэншань также выразил уверенность в инновационном потенциале своей страны. По его мнению, экономика совместного потребления может ускорить процесс реформирования системы поставок и поможет осуществить качественную трансформацию китайского ВВП. Залогом высокого качества национального продукта являются передовые инновации, а это означает, что Поднебесную ожидают весьма обширные возможности для новаторства.

Кроме повышения зрелости внешней среды, некоторые эксперты и ученые, присутствовавшие на форуме, отметили, что "китайская экономика должна четко осознавать и разбираться в условиях и механизмах функционирования современной среды, а концепция "двойного сокращения" упрочняет ее позиции в этом аспекте. Она открывает возможности для стимулирования гармоничного, устойчивого развития во всех сферах".

В день проведения саммита состоялась презентация премии "Global Alliance of Sharing Economy Award" ("GLASE Award"), в задачи кторой входит содействие развитию экономики совместного потребления и предоставление всему миру возможности пользоваться плодами этого прогресса. Премия GLASE будет вручаться в трех категориях: за лучшие теоретические исследования в области шеринг-экономики, за лучшую бизнес-модель экономики совместного потребления и за передовые достижения в сфере шеринг экономики (национальная рейтинговая премия). Данная инициатива направлена на содействие и поддержку корпоративного развития, реализации инновационных проектов, проведения теоретических и научных исследований, создание новаторских моделей и прочих начинаний в области шеринг-экономики. Компания ToJoy выступила спонсором первой премии GLASE Awards, выделив на ее нужды 100 млн юаней.

В рамках секции форума под тематическим названием "Экономика совместного потребления и развитие компаний-единорогов", посвященной условиям и предпосылкам для развития предприятий в эпоху новой экономики, сопредседатель ToJoy Aviation Service Consulting Group Суню Юнъань, основатель 365 Internet of People Ху Сюлян; основатель www.ilvdo.com Цзинь Вэйкай и другие гости поделились собственным практическим опытом создания корпоративных инноваций для передовой экономики. Их практические наработки являются наглядными примерами передовых практических методов развития "шеринг-экономики" и "компаний-единорогов". По мнению участников форума, концепция "экономики совместного потребления" служит решающим драйвером для масштабного и стремительного развития cтартапов с миллиардной капитализацией. В свою очередь, успех единорогов наглядно доказывает эффективность данной концепции.

Старший консультант GLASE и бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм также принял участие в дискуссии, высоко оценив итоги форума. По его словам, "те, кто освоит принципы и механизмы функционирования экономики совместного потребления, смогут постичь саму суть создания единорога. Сегодняшняя экономическая среда открывает максимальные возможности для любого предпринимателя".

Исполнительный председатель GLASE и экс-президент Сербии Борис Тадич согласился со своим коллегой, отметив: "Никто не ожидал, что будущее шеринг-экономики окажется в руках Китая и китайских предприятий. Этот факт является преимуществом, игнорировать которое просто нельзя".

От теории к практике, от концепции к модели, от прошлого к будущему - участники Пекинского саммита Международного форума экономики совместного потребления разработали подробную дорожную карту предстоящей эпохи. Китай, без сомнения, останется центральным звеном глобализации экономики совместного потребления, а Международный форум экономики глобального потребления будет использовать плоды и достижения Пекинского саммита для расширения масштабов своей деятельности и содействия всем странам мира в вопросах совместного использования глобальных ресурсов.

Пекин, как международный мегаполис, возглавит процесс развития шеринг-экономики, внедряя передовые инновации в области Интернета, IoT, ИИ и т. д. Китай стоит на пороге новой эпохи реформ и открытости. Власти страны планируют привлекать передовой опыт других государств, одновременно делясь собственными ресурсами. При поддержке рыночных ресурсов сверхэкономики Поднебесной сектор экономики совместного потребления получит стремительное развитие и в самом скором времени принесет пользу всему миру.

И, наконец, реализация концепции "двойного сокращения" в долгосрочной перспективе поспособствует взаимному обмену необходимыми ресурсами между бизнесом, рынками и географиями, что даст дополнительный стимул повышению эффективности ресурсов и инноваций в ближайшее десятилетие.

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