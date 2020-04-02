Президент Республики Татарстан призвал участвовать в благотворительной акции

Казань, 2 апреля. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов высоко оценил благотворительную инициативу местной компании Kazan Express по сбору продуктов для пожилых людей. Президент Республики указал, что в такой сложной ситуации нашлось много неравнодушных людей, готовых помогать другим.

"Ситуация с коронавирусом показала, как много среди нас неравнодушных людей! Волонтеры, бизнесмены, артисты, простые жители нашей республики объединяются, чтобы помогать! Меня очень тронула инициатива нашей татарстанской компании Kazan Express. Ребята собирают бесплатные продуктовые наборы для пожилых людей. Потому что именно эта категория наших граждан сегодня особенно уязвима и должна быть под особой опекой", – сказал Минниханов.

Рустам Минниханов лично принял участие в благотворительном сборе, продемонстрировав своим примером готовность поддержать акцию.

"Это очень нужная и важная работа – в сложные времена помогать тем, кто нуждается. Благодарю наших бизнесменов и призываю предпринимателей и всех, у кого есть возможность, присоединиться к этому хорошему делу! Я тоже присоединился к акции МЫ ВМЕСТЕ и внес свой вклад. Чем добрее и внимательнее мы будем друг к другу, тем легче пройдет этот сложный для всех период. Потому что МЫ ВМЕСТЕ!" – отметил президент Республики.